Schminkideen stehen im Fachgeschäft Deko Behrendt in Berlin für Kunden bereit. (Archivbild)

Der Festartikel-Laden Deko Behrendt in Schöneberg schließt im März 2021. In den Schaufenstern wird auf den Räumungsverkauf hingewiesen

Traditionsgeschäft Berichte: Deko Behrendt in Schöneberg schließt

Berlin verliert ein Traditionsgeschäft: Laut Medienberichten schließt Deko Behrendt in Schöneberg im März 2021. Der Mietvertrag für die Räume an der Hauptstraße soll bereits gekündigt worden sein. Wie Medien berichten, machte die Corona-Krise dem Festartikel-Laden, welcher 1914 gegründet wurde, zu schaffen.

Da Veranstaltungen wie zum Beispiel der Karneval der Kulturen oder der Christopher Street Day in Berlin ausfielen oder nur digital stattfanden, kauften die Leute keine Kostüme mehr. Auch Deko-Artikel waren nicht mehr so stark nachgefragt, weil wegen der Corona-Beschränkungen private Feiern untersagt waren. Dem Geschäft brachen die Einnahmen weg. Nun hängen in den Schaufenstern des Ladens Plakate, die auf einen Räumungsverkauf hinweisen.

Auf Twitter zeigten sich viele User traurig über die Schließung. Jens Ohilg schreibt: „Die Theaterprojekte, an denen ich beteiligt war, wären ohne Deko-Behrendt nicht möglich gewesen. Es ist ein kultureller Verlust.“ Nicola Will erinnert sich an viele Stunden mit ihrem Sohn im Geschäft. „Nein!!!!!! Mit Sohn immer herrliche Stunden dort verbracht .... das ist traurig.“

Einige User kommentierten auf Twitter auch Fotos, die zeigen, wie lang die Schlange vor Deko Behrendt vor Halloween war. User Dennis schreibt auf Twitter: „Deko Behrendt war echt super, die Schlangen vor dem Laden zu Halloween haben jede IPhone Neuerscheinung wie Kindergeburtstag wirken lassen. Schade, da macht eine echte Berliner Institution dicht.“

Der legendäre #DekoBehrendt in Berlin schließt 😢- ganz ganz bitter für alle Kostümliebhaber, Fans von #Mottoparties, Schnickschnack ... Ein Paradies vor allem auch für Kids. Hier Erinnerungen an bessere (Vorcorona-)Zeiten. https://t.co/WHqzYwWkyq — Dagmar Hoffmann (@palimpoetica) July 4, 2020

Deko Behrendt: Für fast jeden Verkleidungswunsch das richtige Kostüm

Deko Behrendt war wohl vor allem für Kinder ein Paradies. Ob sie sich nun an Fasching als Pirat, Prinzessin oder Ritter, Schildkröte oder Eisbär verkleiden wollten, bei Deko Behrendt gab es für fast jeden Verkleidungswunsch das richtige Kostüm - das natürlich auch in Größen für Erwachsene. Wer Deko-Artikel für Hochzeiten, Geburtstage, Taufen oder Mottopartys suchte, wurde auch bei Deko Behrendt fündig.