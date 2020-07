Die FDP-Fraktion setzt sich für einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben ein. So soll für Toleranz und Sicherheit geworben werden.

Regenbogenfarben statt in eintönigem Weiß: So soll künftig ein Zebrastreifen an der Kreuzung von Martin-Luther-Straße und Fuggerstraße in Schöneberg nach dem Willen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus und der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) leuchten.