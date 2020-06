800 Kinder werden vor der Einschulung nicht untersucht

Viele Untersuchungen von Schulanfängern fallen wegen Corona in Berlin in diesem Jahr aus.

Berlin. Rund 800 Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr stehen in Tempelhof-Schöneberg noch aus. Das geht aus einer aktuellen Anfrage des AfD-Bezirksverordneten Sebastian Richter an den Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) hervor. Das bedeutet, dass Schulanfänger in diesem Jahr auch ohne schulärztliche Untersuchung eingeschult werden können, so Schworck. Das sei eine Katastrophe für die Kinder, findet Sebastian Richter und fordert, dass die ausstehenden Einschulungsuntersuchungen schnellstmöglich nachgeholt werden: „Nicht ohne Grund sind sie gesetzlich vorgeschrieben“, so der AfD-Bezirksverordnete. „Sie sind wichtig, um Defizite bei den Kindern frühzeitig zu erkennen und um zu handeln, wo Förderbedarf besteht.“