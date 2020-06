„Kulturelle Erben“ ziehen in kulturelles Erbe

Der Schöneberger Verein soll in der ehemaligem Kultkneipe „Zum Umsteiger“ an der Yorckstraße ein neues Zuhause bekommen.

Berlin. Für Ibrahim Omari hat die einstige Alt-Berliner Kultkneipe „Zum Umsteiger“ in der Yorckstraße in Schöneberg eine ganz besondere Bedeutung. Dort hat der Sohn libanesischer Eltern das erste Mal Spargel gegessen, erzählt er. Und nun kehrt Omari, den alle nur Ibo nennen, an genau diesen Ort zurück. Der Jugendverein „Die kulturellen Erben“, den Ibrahim Omari mit gegründet hat, wird in das denkmalgeschützte Haus mit dem dunklen Backstein einziehen können, um dort soziale Angebote zu bündeln und die Kiez-Kultur am Leben zu halten.