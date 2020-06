Zwangspause für die Inklusion bald beendet

Am Begegnungsort „Sterntal Rheinstraße“ in Friedenau arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Bald geht es dort wieder los.

Berlin. Das To-go-Geschäft lief nicht wie erhofft. Also wurde das Café der Begegnungsstätte „Sterntal Rheinstraße“ schon vor zwei Wochen wiedereröffnet, statt damit noch bis zum 1. Juli zu warten, erzählt der Geschäftsführer Nico Busse. Kaffee zum Mitnehmen und das Sandwich auf die Hand hätten sich nicht bewährt. „Die Leute wollen hier herkommen und hier bleiben“, so der 37-Jährige. Die Coronavirus-Pandemie hat den Inklusionsbetrieb des Vereins Sterntal um einiges zurückgeworfen. Im Februar 2019 öffnete das Dreiergespann aus Café, Galerie sowie dem Kurs- und Workshopraum „Freiraum“ in der Rheinstraße in Friedenau erstmalig. Nun musste es bereits eine lange Schließzeit verkraften, während der auch die Inklusion von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz nicht stattfinden konnte – die Kernaufgabe bei Sterntal.