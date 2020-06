Sporthallen für Vereinssport weiter gesperrt

So wie das Sportzentrum Schöneberg am Sachsendamm sind alle Sporthallen für Turner, Handballer und Co. noch bis zu den Ferien tabu.

Wegen Personalmangels bleiben die Sporthallen in Tempelhof-Schöneberg noch bis zum Beginn der Sommerferien für den Vereinssport geschlossen. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte den Antrag eines Handballvereins, der auch Hallen in Tempelhof-Schöneberg nutzt, abgewiesen. Zwar dürfen Vereine die bezirklichen Sporthallen seit dem 2. Juni für den Vereinssport offiziell wieder nutzen, das Schul- und Sportamt Tempelhof-Schöneberg entschied allerdings, dass die Hallen im Bezirk noch nicht wieder freigegeben werden. Grund dafür sei die nicht ausreichende Zahl von Reinigungskräften für die Sporthallen. Die bezirklichen Kapazitäten reichten außerdem auch nicht aus, um die Hygienekonzepte der Sportvereine bis zu den Sommerferien zu überprüfen. Ob Hygienevorgaben eingehalten werden, könne so also nicht schnell genug geklärt werden.