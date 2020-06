Inzwischen seien wieder Waffen in das Schaufenster zurückgekehrt. Der Inhaber hatte diese zunächst entfernt.

Laut Beschluss soll sich der Bezirk gegen den Waffenverkauf einsetzen. Der Quartiersrat Schöneberger Norden veröffentlicht einen offenen Brief.

Beschluss BVV ist gegen Waffengeschäft in Schöneberg

Das Waffengeschäft in Schöneberg löst weiter Kritik in der Bevölkerung aus. Nun hat sich die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg in einem von der SPD-Fraktion initiierten Beschluss ebenfalls gegen den Waffenhandel ausgesprochen und schlägt darin verschiedene Lösungsansätze vor.