Bezirkspolitiker tagen in der Sporthalle Schöneberg

Mannschaftssport mal anders: Wegen der Coronavirus-Pandemie traf sich das Plenum der BVV Tempelhof-Schöneberg am 27. Mai in der Sporthalle Schöneberg am Sachsendamm. Unter den Fraktionen und den einzelnen Bezirksverordneten war ausreichend Sicherheitsabstand.

Die BVV Tempelhof-Schöneberg tagte am Mittwoch erstmalig nach drei Monaten wieder - in der Sporthalle Schöneberg.

Berlin. Es war für viele sicher ein ungewöhnlicher Abend. Politische Debatten an auf Abstand gestellten Schulbänken, mit Plastiküberziehern an den Füßen, um den Hallenboden nicht zu beschädigen, und umrahmt von vereinzelt besetzten Zuschauerrängen. Vermutlich die wenigsten Bezirksverordneten aus Tempelhof-Schöneberg hatten bisher an einer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in einer Sporthalle teilgenommen. Beim allerersten Versuch am Mittwochabend zeigte sich die wegen der Coronavirus-Pandemie zum Ausweichquartier auserkorene Sporthalle Schöneberg als erstaunlich gut dafür geeignet.