Spielen und trainieren am neu gestalteten Alarichplatz

Kleine Trainingseinheit: Hanna (links, 11) und Neliya (11) versuchen sich gleich an den Fitnessgeräten am neu gestalteten Alarichplatz in Tempelhof.

Da die Spielplätze berlinweit wieder geöffnet sind, finden auch Neueröffnungen inzwischen wieder etwas offizieller und feierlicher statt. In Tempelhof-Schöneberg ist das zumindest so. Hier wurde am Donnerstag der neue Spielplatz am Alarichplatz in Tempelhof durch die Bezirksstadträte Oliver Schworck (SPD) und Christiane Heiß (Grüne) eröffnet. Bei einem Vororttermin sogar – in Zeiten von Corona ist das ja keine Selbstverständlichkeit.