Kleinstadt-Charme verschwunden: So soll der S-Bahnhof Lichtenrade nach Fertigstellung aussehen. Hier in Blickrichtung Westen.

Bauarbeiten Bahnhofstraße in Lichtenrade ab 25. Mai gesperrt

Berlin. Für die Lichtenrader gehen die Bauarbeiten an der Dresdner Bahn-Strecke jetzt so richtig los. Im Zuge dessen wird der Bahnübergang am S-Bahnhof Lichtenrade sowie Teile der Bahnhofstraße ab dem 25. Mai für drei Jahre lang für den Auto- und Fahrradverkehr sowie Fußgänger gesperrt. Die DB Netz AG beginnt dann mit dem zweiten von vier Bauabschnitten, bei dem die zweigleisige Fernbahnstrecke zwischen Schichauweg und Lichtenrade hergestellt wird. Für Auto- und Radfahrer ist eine Umleitungsstrecke zur Querung der Bahngleise über die Wolziger Zeile oder Schichauweg eingerichtet. Für Fußgänger wird es einen etwas nach Süden verlagerten Übergang geben.