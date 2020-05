U-Bahn in Berlin (Archivbild)

Im Zeitraum der Bauarbeiten halten die U-Bahn-Züge in Richtung Alt-Mariendorf nicht an der Station Platz der Luftbrücke.

Bis 1. Februar Bauarbeiten am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke beginnen

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) lassen den Bahnsteig auf dem U-Bahnhof Platz der Luftbrücke erneuern. Von diesen Montag an bis einschließlich 1. Februar 2021 sollen die Arbeiten dauern. Neben der Erneuerung der Platten werde der Bahnsteig auch mit einem Blindenleitsystem ausgestattet, teilte die BVG mit. Im Zeitraum der Bauarbeiten halten die U-Bahn-Züge in Richtung Alt-Mariendorf nicht an der Station Platz der Luftbrücke.

Die BVG will den Bahnhof barrierefrei ausbauen. Im Anschluss an die Sanierung der einen Bahnsteigseite wird dann die andere saniert. Zudem plant das Unternehmen, zwei neue Aufzüge einzubauen, die Treppenanlagen zu überarbeiten und einen neuen Zugang mit Treppen zu bauen. Weiterhin sollen unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes Diensträume sowie Kioske abgerissen und neu aufgebaut werden.