Gedenken an die Kapitulation mit Musik vom Balkon

Am 2. Mai 1945 wurde der Krieg in Berlin in Tempelhof beendet. Die Erinnerung an das Ereignis fällt Corona-bedingt bescheiden aus.

Berlin. Wie andere Gedenktage auch, musste am Sonnabend die Erinnerung an die Kapitulation Berlins am 2. Mai vor 75 Jahren Corona-bedingt in sehr kleinem Rahmen begangen werden. „Wir hätten das lieber anders gemacht“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Morgen in Tempelhof.