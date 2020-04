Selfmade-Eröffnung: Der Weg zur selbst genähten Maske

Die Maskenpflicht im ÖPNV und Geschäften ist da. Viele machen aus der Not eine Tugend und fertigen den Mund-Nasen-Schutz an der Nähmaschine selbst. Damit wächst die Nachfrage nach Stoffen und Gummibändern ungemein. Für alle, die um den Nachschub Sorge haben, gibt es gute Nachrichten aus Tempelhof: Der erst Mitte Februar neu eröffnete Nähbedarfsladen „Selfmade“ hat seit Mittwoch wieder geöffnet. Für die Wiedereröffnung hatte sich das Selfmade-Team auf einen Ansturm vorbereitet und wurde nicht enttäuscht.

Erst im Februar wurde groß die Eröffnung der sechsten Filiale in Deutschland gefeiert, ein paar Wochen später und noch nicht mal richtig in der neuen Nachbarschaft angekommen, musste „Selfmade“ – eine Neuentwicklung von „Stoff & Stil“ – schon wieder schließen.

Der Name deutet es an: Kunden finden bei Selfmade alles – von Stoffen, Garn und Applikationen über Schnittmuster –, was man benötigt, um Kleidung oder Wohnaccessoires selber herzustellen. Das Selfmade-Team hat sich an die aktuelle Lage angepasst und seine Verkaufsfläche reduziert. Einige Bereiche sind nicht mehr zugänglich. Der Laden dafür aber wieder geöffnet.

Eingezogen ist Selfmade erst im Februar in ein ehemaligen Kino in Tempelhof

Das eigentlich Besondere in dem einst als Kino genutzten Haus in der

Eingezogen ist Selfmade in dieses prachtvolle Gebäude in der Friedrich-Karl-Straße in Tempelhof.

Friedrich-Karl-Straße, die Galerie, kann derzeit nicht genutzt werden. Dort stehen für Kunden normalerweise Nähmaschinen bereit, regelmäßig werden Workshops gegeben. Es gibt ein Café. Dieses Angebot ruht derzeit. „Aber wir sind so glücklich, dass wir überhaupt wieder öffnen dürfen“, sagt Selfmade-Shopmanagerin Andrea Arkens.

Im Internet finden Kunden kostenlose Schnittmuster zur Herstellung von Mund-Nase-Masken, die zumindest ein Stück weit vor einer Virenübertragung schützen können. Vor allem Baumwolle eigne sich gut dafür, weil sie atmungsaktiv und bei 60 Grad Celsius waschbar sei, sagt Andrea Arkens. „Noch besser ist, die Masken zu kochen“, sagt die Shopmanagerin. Besonders luftig aber nicht zu grob sei Patchwork-Stoff. Mit dem günstigsten Stoff könne man sich schon für zwei Euro eine eigene Maske selbst herstellen. In der kommenden Woche erwarte sie eine neue Stofflieferung, so Arkens. Man rechne im Team fest damit, dass die Nachfrage bei Selfmade mit den nächsten Tagen steigen werde.

Wiedereröffnung von Selfmade nutzen viele gleich am Mittwoch

Diese Erfahrung teilt auch Jaqueline Hirschhorn. In der Friedenauer Hauptstraße betreibt sie seit sieben Jahren ihr Nähgeschäft „Fräulein Hirschhorn“. Auch bei ihr drehe sich momentan alles um Masken. „Viele entdecken sich selbst und nähen wieder“, sagt Jaqueline Hirschhorn. Ihr Workshopangebot wolle sie in den nächsten Tagen umstellen, um Abstand und Hygiene zu gewährleisten. An mehreren Nähmaschinen können ihre Kunden normalerweise unter Anleitung oder an ihren eigenen Projekten arbeiten. Wer keine eigene Nähmaschine hat, könne die eigene Maske auch bei ihr im Laden anfertigen.

Die Wiedereröffnung von Selfmade haben am Mittwoch bereits etliche, vornehmlich Frauen, genutzt. Am Vormittag bildete sich immer mal wieder eine Schlange vor dem Eingang. Maximal 25 Personen sollen sich gleichzeitig im Geschäft befinden. Ein Sicherheitsmitarbeiter regelt freundlich den Einlass. Schon am Eingang können sich Kunden ihre Hände desinfizieren. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist, wie inzwischen im gesamten Berliner Einzelhandel, Pflicht.

Maske ist nicht gleich Maske

Für einige ist Maske aber nicht gleich Maske. Inzwischen ist sie

Nachschub: Stefanie Dürsch (l.) und Sandra Elstereit haben schon viele Masken selbst genäht. Sie sind extra aus Marzahn gekommen.

zum Accessoire geworden, das etwas hermachen soll. Die Auswahl der Stoffe und Muster ist also bei selbst gemachten Masken ein wichtiges Thema. Stefanie Dürsch und Sandra Elstereit sind extra von Marzahn nach Tempelhof gefahren. Ihnen gehen die Stoffe so langsam aus. Gerade Baumwolle sei in manchen Geschäften schnell vergriffen, haben die Frauen erfahren. Ein paar neue Muster wären auch nicht schlecht.

Etwa 80 Mund-Nase-Masken habe sie bereits für Freunde und die Familie gefertigt, sagt Stefanie Dürsch. In ihrem Einkaufswagen landen auch bei Selfmade neue Materialien für Masken. „Ich will meinen Töchtern aber auch Röcke nähen“, sagt die 31-Jährige.

Mund-Nase-Maske: Gummibänder sind stark nachgefragt

An das Masketragen habe sie sich noch nicht so recht gewöhnt, sagt Sandra Elstereit. „Ich bin froh, wenn ich sie wieder abnehmen kann“, sagt die 39-Jährige. Trotzdem halte sie es für überaus wichtig, in allen öffentlichen Bereichen eine zu tragen. Damit die Maske im Gesicht so angenehm wie möglich sitzt, haben sich die Selfmade-Mitarbeiter eine Alternative zu dem Gummiband überlegt, das bei den Masken hinter die Ohren geklemmt wird.

Auch weil Gummibänder schnell vergriffen sind, greift man bei Selfmade zu einer bestimmten kräftigen Wollart, erzählt Davina Glatz. Die hätte einen viel größeren Tragekomfort und sei ausreichend vorhanden. Die Customer Brand Managerin ist zufrieden mit dem ersten Tag. „Bisher sind immer alle 25 Wagen belegt“, sagt sie. Gekauft werde aber nicht nur Stoffe für Masken. „Unsere Kunden haben ganz verschiedene Projekte“, sagt Davina Glatz. Ob Vorhänge, Kinderkleidung oder Decken.

Ihre Kundschaft nehme sie als entspannt wahr, wenn auch ein wenig verunsichert. Dass man die Menschen nicht lächeln sehen könne, begünstige die Unsicherheit, habe sie bemerkt. Das beste Gegenmittel seien deshalb fröhlich gestaltete Masken – am besten selbst gemacht.

