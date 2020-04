Tempelhof-Schöneberg: Spielplätze öffnen erst zum 4. Mai

Berlin. In Tempelhof-Schöneberg werden sich Kinder und Eltern noch ein paar Tage gedulden müssen. Die bezirklichen Spielplätze sollen erst am 4. Mai wieder geöffnet werden. Darauf hat sich das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, das die Plätze pflegt und betreut, am Dienstag geeinigt. Der Rat der Bürgermeister hatte in der vergangenen Woche beschlossen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze zum 30. April wieder zugänglich zu machen.

Die Spielplätze vor dem 4. Mai zu öffnen, sei deshalb nicht möglich, weil das Gesundheitsamt des Bezirks eine entsprechende Verordnung erlassen hatte, die präzise beinhalte, die Plätze bis zum 3. Mai geschlossen zu lassen. „Um die kommen wir auch nicht herum“, sagt Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg.

Spielplätze erhalten nun Beschilderung

Das Grünflächenamt Tempelhof-Schöneberg sei nun damit beschäftigt, die Öffnung der Spielplätze vorzubereiten. Es würden Schilder aufgehängt, die auf die Eindämmungsverordnung zur Pandemie, Abstands- und Hygieneregeln hinwiesen. Besonders wichtig sei dabei die Eigenverantwortung der Eltern, sollte ein Spielplatz zu voll sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks. Die Spielgeräte würden in der bisherigen Regelmäßigkeit gewartet und gereinigt.

Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD) stand der Öffnung der Plätze skeptisch gegenüber. Er begründete dies mit den Kontaktbeschränkungen, die in Berlin noch immer gelten. In der CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg hatte man die Öffnung der Spielplätze als zu früh eingeschätzt. „Weil viele zu leichtfertig mit der Pandemie umgehen und sich nicht an die Regeln halten“, so Britta Schmidt-Krüger, CDU-Verordnete und Mitglied der Spielplatz-Kommission in Tempelhof-Schöneberg. Zudem könne der Mindestabstand nicht aufrechterhalten und kein Desinfektionsmittel bereitgehalten werden. Die Öffnung von Spielplätzen jetzt sei „nicht der richtige Weg“, meint auch Harald Sielaff, jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg.

DRK regt zu „Spielplatzkümmerern“ an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat die Anregung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) aufgenommen, die für die Einhaltung der Abstandsregeln „Spielplatzkümmerer“ vorgeschlagen hatte. Die dafür benötigten Freiwilligen wolle das DRK stellen, wie es am Dienstag mitteilte. Man erarbeite derzeit ein Konzept, wie öffentliche Räume auch in Pandemiezeiten zu nutzen sind. Die Idee ist, Haupt- und Ehrenamtliche dafür einzusetzen, Abstände zwischen Kindern bei Bedarf immer wieder herzustellen und auch den Andrang auf einem Spielplatz zu regeln. Wenn Bezirke dies aufgreifen wollen, können sie sich bei ihrer lokalen DRK-Gliederung melden. Über Spielplatzwarte habe man in Tempelhof-Schöneberg noch nicht gesprochen, so Angelika Schöttler.

Seit vergangenem Freitag sind im Bezirk auch die fünf Sportplätze wieder nutzbar. Der kontaktlose Sport im Freien ist zu den Öffnungszeiten (wochentags 8 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 20 Uhr) auf folgenden Anlagen wieder möglich: Friedrich-Ebert-Sportanlage, Sportanlage im Volkspark Mariendorf, Sportanlage Halker Zeile, Sportanlage Vorarlberger Damm sowie Dominicus-Sportplatz.