Waffenladen in Schöneberg: Inhaber und Gewobag schweigen

Berlin. Das an der Potsdamer Straße in Schöneberg geplante Waffengeschäft hat vor gut einer Woche für Aufregung gesorgt. Nun fordern auch die Fraktionen von Linken und Grünen, dass die Vergabe der Immobilie an den Waffenhändler rückgängig gemacht werden soll. Inzwischen hat der Inhaber sein Geschäft für Kunden geöffnet, laut Aushang von Montag bis Sonnabend. Der Vermieter, die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, wollte sich zu den Vorgängen um das Geschäft nun nicht mehr konkret äußern. Gleiches gilt auch für den Inhaber des Geschäfts.

Am Montag gelang endlich die Kontaktaufnahme mit dem Ladeninhaber von „Waffen Lipcom“ an der Potsdamer Straße 183. Auskünfte gebe er nicht, seine Anwältin werde sich aber in den nächsten Tagen melden, sagt der Mann. Der Laden war Anwohnern vor mehr als einer Woche aufgefallen, weil offenbar echte Schusswaffen im Schaufenster lagen und auf Schildern für „Schuss- und Dekowaffen“ geworben wurde. Ein Schild kündigte die baldige Eröffnung an. Rein gewerberechtlich sei das Geschäft korrekt angemeldet worden, hatte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mitgeteilt.

Gewobag: Keine Auskunft über Gespräche mit Mieter

Die Gewobag schien nach erster Kritik von Anwohnern Maßnahmen ergriffen zu haben. Nur wenige Tage später waren die meisten Waffen aus dem Schaufenster verschwunden. Die Wohnungsbaugesellschaft reagierte auf Anfrage der Berliner Morgenpost von vor einer Woche überrascht. Man sei, was die Ausrichtung des Ladens angehe, getäuscht worden. Auf eine erneute Anfrage der Morgenpost reagierte die Gewobag nun weniger auskunftsfreudig: „Wir bedauern die in der Bewohnerschaft der Potsdamer Straße eingetretene Unruhe und sind mit dem Mieter des betreffenden Objektes in der mietrechtlichen Klärung“, so eine Pressesprecherin. Man wolle sich aber zu den Inhalten der Gespräche nicht äußern.

Auf das Geschäft aufmerksam gemacht hatte Regine Wosnitza, Anwohnerin und Vorsitzende der Interessengemeinschaft Potsdamer Straße, zusammen mit zwei weiteren Frauen. In einem offenen Brief an die Gewobag versuchen sie das Geschäft zu verhindern. Die Gewobag habe auch zunächst auf das Schreiben reagiert, wenn auch sehr allgemein. Seitdem aber: „Still ruht der See“, so Wosnitza. Wie es nun mehr als eine Woche später um den Laden steht, wisse auch sie nicht. „Ich halte es für angebracht, dass die Gewobag sich persönlich an uns wendet.“ Sie und ihre Mitstreiterinnen wollten dem Wohnungsbauunternehmen aber mehr Zeit einräumen.

Linksfraktion und Grüne kritisieren Vergabe

Die Linksfraktion Tempelhof-Schöneberg kritisierte offen die Gewobag. „Wir lehnen die öffentliche Vergabe durch die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag strikt ab. Waffenhandel stellt ein Risiko für die öffentliche Sicherheit dar.“ Man unterstütze die Forderung der IG Potsdamer Straße, „dass der Waffenhandel aus der Straße verschwinden soll“.

Zudem fordere man, das Vergabeverfahren bei Gewerbemietern transparent zu gestalten. Vermietungen sollten sich vor allem an den Bedürfnissen der Kiezbevölkerung und denen sozialer Träger orientieren. Die Grünen-Fraktion Tempelhof-Schöneberg fordert ebenfalls, „den Fehler rückgängig zu machen“ und fragt, was die Gewobag tatsächlich bei der Unterzeichnung des Mietvertrags über den Mieter gewusst habe. „Unser Abgeordneter Sebastian Walter sowie unsere Verordneten Bertram von Boxberg und Ralf Kühne bleiben dran“, schreibt die Fraktion auf Facebook.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg kann nicht eingreifen

Empört reagierte auch der Vorsitzende der Schöneberger SPD, Michael Biel. Das Geschäft sei klar „waffen- und gewaltverherrlichend“. Im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg sprach man sich ebenfalls klar gegen Waffenhandel aus. Allerdings sehen sowohl Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) als auch Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) in diesem Fall keine rechtliche Grundlage um einzugreifen.