Tempelhof-Schöneberg verteilt seit Montag Masken

Gut 250 Masken seien am Montag am Schöneberger Rathaus verteilt worden, sagt Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler. Auch in Tempelhof-Schöneberg hatte mit dem Wochenstart die Verteilung der kostenlosen Gesichtsmasken begonnen, denn seit Montag gilt die Maskenpflicht in Berlins öffentlichen Verkehrsmitteln. Berlinweit sollen 147.000 Stück an die Bürger verteilt werden. Während am Montag noch viel Zeit für die Organisation benötigt worden war, soll die Verteilung am Dienstag schon geregelter ablaufen.

Tempelhof-Schöneberg verteilt 4000 Masken

Die Büros der Bezirksbürgermeisterin sowie der drei Stadträte Heiß, Oltmann und Steuckardt hatten die Verteilung am Montag gemeinsam umgesetzt. 4000 Masken kann der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an seine Bürger verteilen. Sobald diese vergeben sind, ende auch die Verteilung, so Angelika Schöttler am Montag. Jeder Bürger könne sich eine bis zwei Masken abholen. Bei insgesamt nur 4000 Masken bat die Bezirksbürgermeisterin allerdings darum, vor allem an die zu denken, die auf die kostenlosen Masken angewiesen seien, weil ihnen das Geld dafür fehle. „Ich denke dabei auch an die Menschen in höherem Alter“, so Schöttler.

Ausgabestellen sind am Eingang des Schöneberger Rathauses, John-F.-Kennedy Platz, sowie des Tempelhofer Rathauses, Tempelhofer Damm 165, zu finden. Ab 10 bis etwa 15 Uhr werden am Dienstag am Schöneberger Standort wieder Masken verteilt. Für Tempelhof konnte Schöttler am Montagabend noch keine Zeiten nennen. Sie empfiehlt Bürgern, sich über die Internetseite des Bezirksamts zu informieren.

