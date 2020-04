BVV in Tempelhof-Schöneberg fällt erneut aus

Erneut muss eine Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Tempelhof-Schöneberg wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Die Fraktionen konnten sich bei einem Treffen des Ältestenrats am Montagabend nicht darüber einigen, in welcher Form die für den 27. April geplante Sitzung stattfinden soll. Während sich SPD und Linke für eine Durchführung nach dem „Pairing“-Modell, also mit 28 statt 55 Bezirksverordneten, aussprachen, lehnten Grüne, CDU, FDP und AfD dies ab. Die SPD wirft diesen Fraktionen nun sogar Arbeitsverweigerung vor. Die nächste BVV findet somit voraussichtlich erst wieder Ende Mai statt.

Laut Geschäftsordnung müssen die Berliner Bezirke alle zwei Monate eine Bezirksverordnetenversammlung abhalten. Sanktionen bei Nicht-Einhaltung gibt es allerdings nicht. Stefan Böltes (SPD), BVV-Vorsteher, hat deshalb auf eine Einladung zur Sitzung Ende April verzichtet und die Bezirksverordneten darüber zunächst diskutieren lassen. Da die Fraktionen keinen Konsens erzielten, finde nun gar keine BVV statt, so Böltes.

SPD und Linke wollten Sitzung mit reduzierter Teilnehmerzahl

Es standen mehrere Optionen im Raum: SPD und Linke hatten darauf bestanden, die Sitzung mit reduzierter Teilnehmerzahl, nach dem sogenannten „Pairing“-Prinzip durchzuführen. Auf diese Weise könne man die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, hieß es aus der SPD-Fraktion. Man sprach von einer „verantwortungsvollen Wiederaufnahme der BVV-Arbeit“ und bezog sich dabei auf die Arbeit des Abgeordnetenhauses, das seit Wochen auf diese Weise tage, indem Fraktionsmitglieder auf die eigene Teilnahme verzichteten. Eine zweite Möglichkeit, so die SPD, sei auch, die Sitzungen an einen anderen Ort zu verlegen. Vor allem Sporthallen sind im Gespräch.

Weil diese Ideen nicht bei allen Zustimmung fanden, gab das in der SPD-Fraktion Anlass zu heftiger Kritik: Man sprach sogar von einer „Weigerung von CDU, Grünen, FDP und AfD“. Dies sei der „Tiefpunkt der Bezirkspolitik“. Marijke Höppner, SPD-Fraktionsvorsitzende warf den Fraktionen vor, sie würden sich eine „Auszeit ohne Plenarsitzung bei Fortzahlung der Aufwandsentschädigung gönnen“.

SPD: „BVV muss handlungsfähig bleiben“

„Die Zurückhaltung einiger Fraktionen, den Sitzungsbetrieb wieder aufzunehmen, ist völlig unverständlich“, so Höppner. Die BVV müsse auch während der Corona-Pandemie handlungsfähig sein und habe trotz der Krise die Pflicht, Entscheidungen für den Bezirk und seine Bürgerinnen und Bürger zu treffen, so die Fraktionsvorsitzende. „Wie sollen wir den Menschen in unserem Bezirk erklären, dass es nun wieder gestattet sein soll, in Läden und Geschäfte zu gehen, die BVV aber erst ab Mitte Mai wieder tagen soll?“, so Höppner.

In der FDP-Fraktion wies man den Vorwurf der Weigerung entschieden von sich. Die Fraktionsarbeit der Bezirksverordneten sei bei der FDP trotz Coronavirus in den vergangenen Wochen fortgesetzt worden. Nur eben per Videokonferenz ohne direkten Kontakt, so Reinhard Frede, FDP-Fraktionsvorsitzender. Wegen des Gesundheitsschutzes hatte die Fraktion eine Sitzung mit Präsenz der Mitglieder abgelehnt und eine Videokonferenz oder die Verlegung der Sitzung in eine ausreichend große Sporthalle gefordert. Das „Pairing“-Modell würde die kleinen Fraktionen schwächen, so Frede.

Rechtsamt Tempelhof-Schöneberg hält Beschlüsse per Videochat für nicht rechtsgültig

Problematisch sei allerdings, dass das Rechtsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg per Videokonferenz getroffene Beschlüsse für rechtlich anfechtbar halte. „In anderen Bezirken wird das aber auch so gemacht“, sagt Reinhard Frede. Die Senatsinnenverwaltung allerdings hält auch auf digitalem Wege gefasste Beschlüsse für gültig und das, obwohl das Bezirksverwaltungsgesetz diese Frage nicht eindeutig regele.

„Nach Auffassung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport können angesichts von Ausnahmesituationen über technische Kommunikationsmittel abgewickelte Beschlussfassungen zulässig sein, sofern alle sonstigen Bedingungen (z.B. die Gewährleistung der Sitzungsöffentlichkeit) eingehalten werden“, teilt ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung auf Nachfrage mit. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, seien allerdings Lösungen, bei denen die Bezirksverordneten anwesend sind, vorzuziehen.

Rathaus gebe keine Empfehlungen

Aus dem Rathaus selbst nehme man keinen Einfluss darauf, ob und wie die BVV durchgeführt werden soll, sagt Angelika Schöttler (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg: „Das Bezirksamt beteiligt sich an der Darstellung der Möglichkeiten, die für die Durchführung von BVVen und Ausschusssitzungen bestehen. Eine Empfehlung wird das Bezirksamt nicht abgeben.“

In der Grünen-Fraktion hält man es für richtig, dass die BVV noch einmal verschoben wurde. „Unter den gegebenen Umständen war der Beschluss des Ältestenrats rechtlich einwandfrei und aus Gründen der Pandemie-Bekämpfung dringend geboten“, so Grünen-Fraktionsvorsitzender Rainer Penk. Unter den Bezirksverordneten sowie den Stadträten befänden sich immer auch Menschen, die zur Risikogruppe gehörten.

Grüne: „Gesundheitsschutz ist wichtiger als BVV-Sitzung“

Auf den Vorwurf der Tempelhof-Schöneberger SPD reagiert Penk verärgert: „Dass inzwischen die kleinen Geschäfte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, heißt noch lange nicht, dass auch sämtliche politischen Gremien wieder wie gewohnt tagen können. Theater, Kinos, Restaurants und Kinderspielplätze bleiben schließlich auch aus guten Gründen geschlossen und das auch nach den Beschlüssen verantwortlicher SPD-Politiker. Gesundheitsschutz ist nun einmal wichtiger als eine Gremiensitzung.“

Und auch Penk betonte, dass man die bezirkspolitische Arbeit keineswegs eingestellt habe. Man nehme nach wie vor die Sorgen und Nöte der Bürger auf und bohre bei der Verwaltung nach. „Das geht telefonisch oder per E-Mail und zumindest die Mitglieder unserer Fraktion kommen da trotz Corona ihren Pflichten voll und ganz nach“, so Penk.

Linke: „Pairing“-Modell sei nur Kompromiss

In der Fraktion der Linken habe man nur schweren Herzens dem „Pairing“-Modell für die April-Sitzung zugestimmt, sagt Elisabeth Wissel. „Wir wollen die politische Arbeit wieder aufnehmen“, so die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bezirk. Aber auch Wissel halte das „Pairing“-System lediglich für einen Kompromiss. „Ich möchte nicht entscheiden müssen, wer dabei sein darf und wer nicht“, so die Bezirkspolitikerin. Sie bedaure, dass nun wieder eine BVV ausfallen müsse. Bei den Linken ziehe man auch in Betracht, in einer Sporthalle zu tagen, in der Platz für alle Mitglieder der BVV wäre und man den nötigen Abstand sowie Hygienebedingungen einhalten könne.

In der CDU-Fraktion habe man sich bei der Entscheidung an der durch den Senat empfohlenen Kontaktsperre orientiert, berichtet Christian Zander, Geschäftsführer der CDU Tempelhof-Schöneberg. Und die gelte schließlich noch bis zum 3. Mai. Man vertrete die Ansicht: wenn tagen, dann alle. Dazu gehörten neben den BVV-Mitgliedern auch die Öffentlichkeit, also Bürger und Presse.

Zudem befinde sich auch die Bezirksverwaltung derzeit noch im Notbetrieb und sei deshalb nicht einsatzfähig. Zander vermute, dass so nicht alle notwendigen Informationen bis Montag bereitlägen. Mit Blick auf die Tagesordnung für die kommende Sitzung gebe es derzeit auch kein Thema, das einer dringenden Entscheidung bedürfe, so Zander.

Ausschüsse finden ab Montag wieder statt

Während die Ausschüsse nun ab Montag (27. April Verkehrsausschuss) ihre Arbeit unter den angepassten hygienischen Bedingungen wieder aufnehmen, ist noch ungeklärt, wie die kommende Sitzung am 27. Mai stattfinden kann. Es sei nicht auszuschließen, dass am 15. Mai, wenn der Ältestenrat erneut tagt, wieder keine Einigung darüber erzielt werde, ob und wie Bezirksverordneten nun tagen sollten, sagt Stefan Böltes. Denkbar sei, dass das „Pairing“-Modell erneut für Uneinigkeit sorge.

Man habe außerdem eine Lösung für den BVV-Saal erarbeitet. Wenn man die Zuschauerränge für die Fraktionsmitglieder mit nutze, könnten alle Abgeordneten an der Sitzung teilnehmen und gleichzeitig den nötigen Abstand voneinander halten, stellt Böltes in Aussicht. Als zweite Option werde auch die Verlegung in eine Sporthalle und Programme für Videokonferenzen geprüft.