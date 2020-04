U4-Verlängerung bleibt zunächst eine Idee

Die SPD-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg würde die Menschen in Friedenau gern noch besser an den ÖPNV anbinden. Aus diesem Grund haben die Bezirkspolitiker die Verlängerung der U-Bahnlinie U4 über den Innsbrucker Platz hinaus bis zum S-Bahnhof Friedenau vorgeschlagen. Mit nur vier Stationen ist die U4 nach Fertigstellung des Lückenschlusses der U55 berlinweit die kürzeste U-Bahnlinie. Die SPD will sie nun aus ihrem „Dornröschenschlaf“ wecken. Bei anderen Fraktionen im Bezirk steht das Thema allerdings nicht mal auf der Agenda.

Einige von Berlins U-Bahnlinien sollen in den nächsten Jahren kleinere oder größere Erweiterungen erfahren. Da wären die U8 in Richtung Norden bis zum Märkischen Viertel, die 7 in Richtung Süden bis zum neuen Flughafen BER, die U1 bis zum Adenauer Platz im Westen und in die andere Richtung bis zum Ostkreuz sowie die U3 bis zum Mexikoplatz. Kleine Lückenschlüsse, die Reisenden aber kostbare Zeit sparen können.

U4-Verlängerung: Besseren Anschluss für die Friedenauer

Diesen direkten Weg wünscht sich die SPD-Fraktion auch für die Schöneberger. Die U4 verläuft zwischen Nollendorfplatz im Norden und Innsbrucker Platz im Süden allein durch den Bezirk Schöneberg. Fahrgäste der S-Bahnlinie S1, die in Friedenau ankommen, könnten über die vorgeschlagene Erweiterung bis zum Nollendorfplatz durchfahren und dort in die U-Bahnlinien U1 und U3 umsteigen, argumentiert die SPD.

Die bauliche Situation am Innsbrucker Platz sei kompliziert, bestätigt zwar auch Christoph Götz-Geene, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Unter der Erde existierten gleich mehrere Tunnelebenen, die eine Verlängerung der U4 an dieser Stelle schwierig gestalteten. Autobahntunnel, der vorgehaltene U-Bahntunnel der nie realisierten Linie U10 sowie die Verteilerebene der Linie U4 seien dort im Weg. „Es heißt immer, man könne aus der U4 nichts mehr machen“, sagt Götz-Geene. Er sehe das aber trotz der baulichen Herausforderung anders.

SPD-Fraktion schlägt Verlauf entlang der A100 vor

Die SPD schlägt nun folgenden Verlauf der weitergeführten U4 vor: Vom U-Bahnhof Innsbrucker Platz könne die Strecke zunächst nach Süd-Osten abknicken und dicht entlang der A100 geführt werden. Vor der Brücke der S-Bahnlinie S1 solle die U4 die Autobahn dann oberirdisch queren und parallel zur S-Bahn bis zum Bahnhof Friedenau verlaufen. In der Baumeisterstraße solle die U-Bahn wieder ins Erdreich verlegt werden.

Man fordere die Senatsverkehrsverwaltung nun auf, eine Machbarkeitsstudie zu diesem Vorschlag in Auftrag zu geben, um Fahrgastpotenziale und Kosten zu ermitteln, heißt es von der SPD. „Aus heutiger Sicht ist es ein Unding, dass eine U-Bahn-Trasse durch einen Autobahntunnel verbaut ist. Das war die Vision der autogerechten Stadt der 1960er- und 70er-Jahre, als der ÖPNV allenfalls Beiwerk war. Verkehrspolitisch ist der Zustand heute nicht mehr hinnehmbar“, so Götz-Geene.

Foto: BM

Martin Rutsch (Die Linke): „Keine Luftschlösser in Zeiten von Corona“

Die Bezirksverordneten anderer Fraktionen haben dazu eindeutige Meinungen: So spricht die Linksfraktion von einem politischen „Schnellschuss“. Es gebe weder Pläne beim Berliner Senat, noch hätten Anwohner einen solchen Ausbau bislang gefordert, argumentiert Martin Rutsch, verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion. „Mit Luftschlössern sollte man in Zeiten von Corona keine Politik machen“, so Rutsch.

Die CDU-Fraktion ist ähnlich direkt: Ralf Olschewski, verkehrspolitischer Sprecher der CDU spricht von einem „Windei der Sozialdemokraten“. Ihm fielen weit wichtigere Linien ein, die den Ausbau benötigten. Etwa die U6 in Richtung der des neuen Flughafens BER oder die Linie U1 bis zum Adenauer-Platz in Richtung Westen. Von der Entlastung anderer Routen würde auch Tempelhof-Schöneberg profitieren. Eher würde Olschewski außerdem die Linie U10 realisieren, um Friedenau anzubinden.

Grüne wollen lieber Tramlinie durch den Bezirk

Bei den Grünen im Bezirk habe man grundsätzlich Vorbehalte gegen den U-Bahn-Ausbau, weil dieser sehr teuer sei, so Ulrich Hauschild, Verkehrssprecher der Grünenfraktion. „Wir rätseln ein bisschen, wie die SPD zu dieser Geisterdebatte kommt“, so Hauschild. Dieses Projekt sei dermaßen aufwendig und noch dazu „weit weg von der Realität“. Ihn verwundere der Vorschlag der SPD auch deshalb, sagt Hauschild, weil man sich in der rot-grünen Zählgemeinschaft darauf geeinigt hatte, den ÖPNV eher durch Tramlinien zu verstärken, von denen es im West-Teil Berlins keine gibt.

Man setze sich in der Fraktion weiter dafür ein, eine Tramlinie vom Potsdamer Platz bis nach Steglitz zu bauen, die auch durch Schöneberg führen würde. Dafür gebe es bereits eine Machbarkeitsstudie des Senats, die aber „in der Schublade verschwunden“ sei, so Hauschild.

Berliner Senat hat keine Pläne zum U4-Ausbau

Gegen den Bau einer Tramlinie spricht sich allerdings die FDP-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg aus. Mit der U-Bahn könnten weit mehr Menschen transportiert werden und man sei nicht abhängig vom Straßenverkehr, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Reinhard Frede. Man unterstütze deshalb den Vorschlag der SPD. „Wir haben bei der FDP außerdem mehrfach gefordert, die U6 und U7 zu verlängern“, so Frede.

Auch wenn die SPD-Fraktion nun hoffe, dass der Berliner Senat ihren Vorschlag aufgreife, Pläne gibt es diesbezüglich bisher nicht. Im Jahr 2019 hat der Senat seinen Nahverkehrsplan 2019-2023 beschlossen. Darin enthalten ist auch der ÖPNV-Bedarfsplan mit allen geplanten Maßnahmen zum Ausbau. Eine Verlängerung der U4 taucht darin allerdings nicht auf.