Berlin. Anwohner und Politik wehren sich gegen ein Waffengeschäft in der Potsdamer Straße in Schöneberg. Im Schaufenster des Ladens werden Munition und vereinzelt Waffen präsentiert und zum Verkauf angeboten. Die Interessengemeinschaft Potsdamer Straße fordert in einem offenen Brief an das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag, das die Immobilie vermietet, dass das Geschäft verschwindet. Die Gewobag distanzierte sich auf Nachfrage von ihrem Mieter. Man sei „getäuscht“ worden.

Augenscheinlich echte Schusswaffen wurden in dem großzügigen Schaufenster in der Potsdamer Straße 183 präsentiert. Ein Schild kündigte an, dass hier schon bald ein Handel mit dem Namen „Lipcom“ eröffnen soll. Das war am Freitag. Am Sonntag war die Auslage umgeräumt. Zu sehen waren nur noch Pappverpackungen mit Abbildungen von Waffen und Munition. Laut der Aushänge werden hier „Selbstschutz- und Dekowaffen“ sowie „Sport- und Freizeitwaffen“ zum Verkauf angeboten.

IG Potsdamer Straße wendet sich in offenem Brief an die Gewobag

Derzeit ist das Geschäft noch nicht geöffnet. Und dazu soll es auch gar nicht erst kommen, wenn es nach Regine Wosnitza geht. Sie ist erste Vorsitzende der Interessengemeinschaft Potsdamer Straße und hat den offenen Brief an die Gewobag zusammen mit anderen unterzeichnet. Darin rufen die Initiatoren auch dazu auf, sich ebenfalls an das Wohnungsunternehmen zu wenden.

„Wir sind Anwohnerinnen und Anwohner und sind entsetzt über die Aussicht, demnächst ein Waffengeschäft in unserer Nachbarschaft zu haben. Wir lehnen Waffen grundsätzlich ab: für uns stehen sie für Eskalation, Gewalt und Krieg“, heißt es in dem offenen Brief. Ein Geschäft, das Schusswaffen zum Verkauf anbietet, könne unmöglich geduldet werden, ist Regine Wosnitza überzeugt. Zumal der Schöneberger Norden zu den Kriminalitätsschwerpunkten des Bezirks Tempelhof-Schöneberg zähle. 18.588 Straftaten habe es 2019 in diesem Gebiet gegeben, heißt es im Brief. Gewaltbereite Jugendliche würden sich hier immer wieder zusammenfinden.

Michael Biel (SPD): „Waffen- und gewaltverherrlichend“

Auch Michael Biel, Vorsitzender der SPD in Schöneberg, ist schockiert. Er hat ein Foto des Geschäfts bei Facebook veröffentlicht. In seinem Post dazu schreibt er unter anderem: „No Guns in Schöneberg“ – Keine Waffen in Schöneberg“. Bis Sonntagvormittag wurde sein Post 33 Mal, meist zustimmend, kommentiert. Auf Nachfrage sagt Biel, dieses Geschäft sei „waffen- und gewaltverherrlichend sowie jugendgefährdent“. Im näheren Umkreis befinden sich gleich mehrere Schulen. Die Schüler müssten an diesem Geschäft vorbei, sagt Biel. Sein Gefühl sei, dass die meisten Anwohner in Schöneberg ein solches Geschäft im Kiez nicht wollen. Auch die IG Potsdamer Straße (WIR an der Potsdamer Straße) hatte bei Facebook auf das Geschäft hingewiesen: „KEIN Waffengeschäft im Schöneberger Norden. Wir sagen NEIN!“, heißt es darin.

Der Vermieter, die Gewobag, reagiert überrascht über die Geschäftsausrichtung, die sein Mieter anstrebt. „Wir hatten beim Vermietungsstart am 01.02.2020 keinerlei Kenntnis über die Nutzung unserer Gewerbefläche als Waffengeschäft und sind hier getäuscht worden“, erklärt eine Sprecherin des Wohnungsunternehmens auf Nachfrage. „Vermietet haben wir das Objekt als Showroom für Sicherheitsartikel.“ Man sei selbst überrascht worden von der Auslage des Geschäfts und distanziere sich davon vollständig, so die Sprecherin weiter.

Gewobag unterstützt Waffengeschäft nicht

Die Gewobag hatte am Freitagabend angekündigt, die Auslage noch am Wochenende räumen zu lassen. Darum waren die meisten der Waffen am Sonntag verschwunden. Man wolle am Montag das persönliche Gespräch mit dem Mieter suchen, teilte sie Sprecherin weiter mit. „Selbstverständlich weisen wir die Unterstützung derartiger Geschäfte und Einrichtungen streng von uns.“

Auch Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) habe erst durch die Anfragen der Medien von dem Geschäft erfahren. Auch wenn der Bezirk keinen Einfluss darauf habe, wie diese Geschäftsräume vermietet werden, habe man eigene Recherchen vorgenommen und die Gewobag kontaktiert. Auch wenn ihr persönlich ein solches Geschäft nicht gefalle, sagt Schöttler, „im Gewerberecht haben wir einen kurzen Arm.“

Das bestätigt auch die zuständige Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne): „Auch ich sehe ein solches Geschäft in der Potsdamer Straße äußerst kritisch – kann mit meinen Mitarbeiter_innen des Fachbereichs Gewerbe aber leider nicht eingreifen.“ Der Waffenhandel unterliege der Kontrolle durch das Landeskriminalamt, das Ordnungsamt nehme nur die Gewerbeanmeldung entgegen.