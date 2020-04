Um das Kiezleben so gut es geht in dieser Zeit aufrechtzuerhalten, will der Bezirk Tempelhof-Schöneberg seinen Unternehmen weiter helfen. Nach dem ersten Aufruf des Bezirks vor circa zwei Wochen benutzen nun etwa 20 Betriebe den Hashtag #kauflokalts in den sozialen Netzwerken, um sich zu vernetzen und das eigene Angebot besser sichtbar zu machen.