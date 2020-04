Berlin. In Zeiten wachsender Wohnungsknappheit muss Berlin auch leerstehende oder verfallende Häuser dringend für den Wohnungsmarkt wieder nutzbar machen. Aus diesem Grund gilt seit dem 1. Mai 2014 das Zweckentfremdungsverbotsgesetz: Es soll Leerstand oder die Nutzung von Mietwohnungen als Ferienimmobilien verhindern. Mithilfe dieses Gesetzes konnte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg in den vergangenen knapp sechs Jahren insgesamt 2222 Wohnungen dem Markt wieder zugänglich machen.

Trotz dieser Erfolge stehen zurzeit aber noch 468 Wohnungen im Bezirk leer. Zudem gibt es 706 laufende Verfahren, die das Bezirksamt wegen anderer Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbotsgesetz angestrengt hat – etwa, wenn Immobilien als Ferienunterkünfte vermietet werden. Um solche Immobilien wieder in die Vermietung zu bekommen, brauchen die Mitarbeiter des Bezirksamtes oft einen langen Atem.

Exemplarisch dafür steht der Fall des als „Geisterhaus“ von Friedenau bekannt gewordenen Gründerzeithaus an der Stubenrauch- Ecke Odenwaldstraße. Das prachtvolle Mehrfamilienhaus steht mittlerweile seit 2010 leer und es verfällt zusehends. Und das, obwohl im Oktober vergangenen Jahres Bewegung in die Sache gekommen war: Die Zweckentfremdungsstelle des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg hatte die Hauseigentümerin mehrfach, zum Teil auch durch Bußgelder, dazu verpflichten wollen, das Haus auf eigene Kosten bewohnbar zu machen.

„Geisterhaus“ Friedenau: Gerichtsurteil noch nicht rechtskräftig

Gegen diese Forderung des Bezirksamts, die bereits aus dem Jahr 2015 stammte, hatte die Hauseigentümerin vor dem Berliner Verwaltungsgericht geklagt – und verloren. Das Gericht befand, dass auch Immobilien, die vor Inkrafttreten des Zweckentfremdungsverbotsgesetz schon Mängel aufwiesen, nachträglich unter das Gesetz fallen, sofern sich der Sanierungsaufwand in einem vertretbaren Rahmen befindet. Ausnahmen von diesem Gesetz könnten allerdings auf Antrag gegebenenfalls gewährt werden. Da die Eigentümerin in Berufung gegen dieses Urteil gegangen war und das Oberverwaltungsgericht bislang noch nicht darüber entschieden hat, ob es die Berufung zulässt, ist das Urteil nicht rechtskräftig – und das Bezirksamt muss weiter Geduld haben.

Mitglieder der „Nachbarschaftsinitiative Friedenau“, die seit etwa vier Jahren auf leerstehende Häuser in der Gegend aufmerksam machen, hatten zum Frauentag am 8. März eine besondere Aktion initiiert. Die Mitglieder besetzten die erste Etage des „Geisterhauses“ und hängten Frauenporträts in die Fenster. Die Initiative ist in besonderem Maß mit dem Haus in der Stubenrauch- Ecke Odenwaldstraße verbunden, berichtet Ingrid Schipper von der Initiative. Wegen des Leerstands dieses Hauses gründete sich die Initiative, die sich seither bei den Behörden für die Wiederbelebung dieser Häuser einsetzt.

„Problemimmobilien“ kosten Behörden Zeit und Personal

„Allein in Friedenau kommen aber noch viele andere Häuser mit ungenutzten Wohnungen zusammen“, sagt Ingrid Schipper. Bis der Einsatz der 18 aktiven Frauen von Erfolg gekrönt ist und Friedenaus „Geisterhaus“ wieder nutzbar ist, könne es gern zehn Jahre dauern, sagt sie. „Und die Zeit geben wir uns auch.“ Schließlich sei die Betreuung solcher „Problemimmobilien“ mit einem hohen Personal- und Zeitaufwand bei den Behörden verbunden. Die Verfahren dauerten meist lang.

Als weitere Beispiele nennt Schipper die Häuser an der Niedstraße 19 sowie der Roennebergstraße 15. In beiden Schöneberger Immobilien sind mehrere Wohnungen unbewohnt. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg bestätigt, dass in beiden Fällen Verfahren laufen, zu denen man sich aber aus Datenschutzgründen nicht weiter äußern dürfe.

Büsing- Ecke Fröaufstraße: Mindestens vier Wohnungen ungenutzt

Der Wohnkomplex an der Büsingstraße 7 und 8 auf der Ecke zur

Im Haus in der Büsingstraße in Schöneberg stehen einige Wohnungen leer.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Fröaufstraße 7 ist seit 2017 ebenfalls bei der Zweckentfremdungsstelle des Bezirks bekannt. „Seitdem konnte durch den Erlass von Rückführungsaufforderungen und Zwangsgeldfestsetzungen erreicht werden, dass beinahe alle Wohnungen wieder zum Wohnen hergerichtet und einer Vermietung zugeführt wurden“, berichtet Christiane Heiß (Grüne), Bezirksstadträtin in Tempelhof-Schöneberg. Das Haus in der Büsingstraße 7 sei zwischenzeitlich wieder vollständig bewohnt.

In den Häusern Büsingstraße 8 und Fröaufstraße 7 stehen derzeit allerdings jeweils zwei Wohnungen leer. „Die gegen den Eigentümer geführten Verfahren sind so langwierig, weil gegen jede Entscheidung der Behörde Widerspruch und Klage eingereicht wird“, berichtet Christiane Heiß. Das Verwaltungsgericht hätte die bezirklichen Entscheidungen aber stets bestätigt. Ingrid Schipper nennt außerdem ein Haus in der Bundesallee, in dem nur „wenige Menschen“ wohnten.

Tempelhof-Schöneberg zweiterfolgreichster Bezirk

Unter den 2222 zweckentfremdeten Wohnungen, die der Bezirk Tempelhof-Schöneberg erfolgreich wieder dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen konnte, waren 1009 Fälle, die als Ferienwohnung vermietet wurden. Der andere Teil bestand fast ausschließlich aus leerstehenden Wohnungen. Auf wie viele „Problemimmobilien“ sich diese Wohnungen verteilen, konnte das Bezirksamt aber nicht mitteilen.

Mit der Zahl der erfolgreich auf dem Wohnungsmarkt integrierten Wohnungen ist Tempelhof-Schöneberg der zweiterfolgreichste Berliner Bezirk, sagt Christiane Heiß. Noch erfolgreicher war zuletzt Friedrichshain-Kreuzberg.

Neben dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz gibt es für die Bezirksämter möglicherweise schon bald einen weiteren Weg, um Druck auf die Hauseigentümer auszuüben. Jörn Oltmann (Grüne), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung in Tempelhof-Schöneberg, hofft auf die Novellierung des Wohnaufsichtsgesetzes, die in diesem Jahr erwartet wird. Das Gesetz regelt die „ordnungsgemäße Nutzung und Benutzbarkeit von Wohnungen“. Sofern das Gesetz eine Passage zum Leerstand von Wohnhäusern enthalte, könne er auch auf diesem Weg gegen Eigentümer von ungenutzten Immobilien vorgehen.