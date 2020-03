Mariendorfer Damm auf Teilstück einseitig gesperrt

Berlin. Der Mariendorfer Damm muss ab dem 8. April auf einem etwa 100 Meter langen Teilstück stadtauswärts gesperrt werden. Für den Autoverkehr in Richtung Süden gibt es ab Höhe Mariendorfer Damm 116 bis kurz vor der Kreuzung Alt-Mariendorf bis Ende Juli kein Durchkommen. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe am Dienstag mit, die auf diesem Abschnitt zwei große Abwasserdruckleitungen auswechseln müssen. Für den Verkehr stadteinwärts gibt es keine Einschränkungen.

Damit reparieren die Wasserbetriebe auch das letzte Teilstück schadhafter Leitungen in diesem Bereich. Im Herbst und Winter 2016 waren nach einem Schaden an einem dieser Rohre die Mängel bereits weitgehend beseitigt worden hatten. Die Leitungen verlaufen parallel unter dem Mariendorfer Damm und folgen dann rechts in die Straße Alt-Mariendorf. „Um diese Kreuzung herum tauschen wir in den kommenden Wochen auf zwei Mal 100 Meter Länge die aus dem Jahr 1886 stammenden Grauguss- gegen Stahlleitungen und tilgen damit das letzte Stück des alten Materials in diesem Umfeld“, teilen die Wasserbetriebe mit.

Die Umleitungsstrecke für den Verkehr verläuft über Kaiser-, Rathaus- und Friedenstraße. Für Fußgänger und Radfahrer ist der Bereich auch während der Bauarbeiten weiter passierbar.