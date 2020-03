Umbaupläne fürs Kasernengelände General-Pape-Straße

Das ehemalige Kasernengelände an der General-Pape-Straße direkt am Fernbahnhof Südkreuz (im Hintergrund), fotografiert vom Werner-Voß-Damm aus.

Berlin. Was heute ein kleinteiliges Wohn- und Gewerbegebiet ist, war im 19. Jahrhundert eine militärische Anlage des preußischen Eisenbahnregiments. Über 200 Jahre lang wurde das einstige Kasernengelände an der General-Pape-Straße in Tempelhof mit seinen Versorgungs- und Wohnbauten auf verschiedene Art und Weise genutzt. Bis heute: Handwerks- und Baubetriebe, Kfz-Werkstätten, Druckereien, Einzelhändler, Speditionen, Produktionsbetriebe, Planungsbüros, Künstlerateliers sowie Kleingärten haben sich heute dort angesiedelt. Hinzu kommen Nutzungen durch das Technische Hilfswerk und das Robert-Koch-Institut. Vermieter und Eigentümer von 20 Gebäuden, darunter Mehrfamilienhäusern, in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BImA. Sie will die geschichtsträchtigen Gebäude nun sanieren lassen.