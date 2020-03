Berlin. Bei der Suche nach Flächen für den Wohnungsbau nehmen Experten immer häufiger Supermärkte ins Visier. Die Flachbauten bergen das Potenzial, sie in mehrstöckige Wohnhäuser zu integrieren. Vor ein paar Jahren schon haben Discounter wie Aldi oder Lidl, später auch Tengelmann, verkündet, unter die Wohnungsbauer zu gehen, indem sie ihre Supermarkt-Grundstücke für kombinierte Wohnblöcke mit Supermarkt umbauen.

Um im selbem Atemzug den eigenen Umsatz zu erhöhen, fordern viele Discounter aber ihre Verkaufsfläche vergrößern zu dürfen. Von 800 auf 1200 bis 1400 Quadratmeter. In Tempelhof-Schöneberg steht dem in vielen Fällen das sogenannte „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ im Weg. Es schützt bestehende Nahversorgungszentren im Bezirk. Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche mit mehr als 800 Quadratmetern sind deshalb nur in definierten Gebieten zulässig.

Bezirksverordnete fordern Überarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts

Der Bezirk habe sich also selbst eine Beschränkung auferlegt, sagt Ralf Olschweski, CDU-Fraktionsmitglied in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung. Die Bedingungen der Supermarkt-Konzerne, eine größere Verkaufsfläche schaffen zu dürfen, sei so nur schwer zu erfüllen. Deshalb stehe seine Fraktion dem jetzigen „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ sehr skeptisch gegenüber. „Der Schutz des Einzelhandels über die Begrenzung der Verkaufsfläche ist heute kaum noch denkbar“, sagt Olschewski. Er fordere deshalb eine Überarbeitung dieses Konzepts.

Eine größere Verkaufsfläche zu gewähren, sei aber häufig deshalb problematisch, weil die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgibt, in welchem Maß ein Grundstück bebaut werden darf, heißt es dazu aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Die Discounter würden ihren Mehrbedarf an Verkaufsfläche damit begründen, dass sie diese luftiger und altersgerechter gestalten wollen.

Im Bezirksamt ist man skeptisch: Die größere Fläche werde lediglich dazu genutzt, um die eigenen Verkaufszahlen zu erhöhen. Kleine Einzelhandelsbetriebe würden durch den Druck immer weiter zurückgedrängt. Ein besserer Beitrag, um die Bevölkerung weiter mit Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen, sei deshalb ein „engmaschiges Netz von Einzelhandelsbetrieben“.

Berliner Senat hatte von 36.000 zusätzlichen Wohnungen gesprochen

Die Vision des Berliner Senats, bis zu 36.000 Wohnungen auf Discountergrundstücken zu errichten, scheint zumindest im Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf eine Hürde zu stoßen.

Viel freie Fläche: Auf dem Aldi-Parkplatz an der Schöneberger Straße in Tempelhof.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Einem Antrag der SPD aus dem Jahr 2017 folgend, hatten die Bezirksverordneten das Bezirksamt damit beauftragt, elf Discountergrundstücke von Aldi, Lidl und Netto in Tempelhof-Schöneberg dahingehend zu überprüfen, ob sie potenziell für die Bebauung mit Wohnungen geeignet sind. Im Ergebnis sind davon lediglich zwei noch immer im Gespräch, wie Jörn Oltmann (Grüne), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen, kürzlich mitteilte. Je eine Aldi-Filiale in der Höppnerstraße sowie in der Schöneberger Straße/Arenholzsteig in Tempelhof kämen infrage. Beide liegen nicht in den zu schützenden Nahversorgungszentren, man müsste also von den eigenen Richtlinien abweichen.

„Wir erwarten, dass Aldi bald einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan einreicht“, so Jörn Oltmann zum Projekt an der Schöneberger Straße. Damit würde eine „moderate“ Ausdehnung der Verkaufsfläche einhergehen, aber eben auch der so dringend benötigte Wohnungsbau, so der Stadtrat. Man weiche hier also „aus guten Gründen“ vom „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ des Bezirks ab, sagte Oltmann. Die Art der Bebauung werde sich an der umliegenden orientieren. Aldi selbst bewahrt zum jetzigen Zeitpunkt Stillschweigen über dieses Projekt. Es gebe derzeit zahlreiche Gespräche, denen man nicht vorgreifen wolle, so Aldi-Nord-Sprecher Christian Salmen.

In Tempelhof-Schöneberg sind zwei Aldi-Grundstücke im Gespräch

Gleiches gilt für ein mögliches Projekt in der Höppnerstraße am S-Bahnhof Tempelhof, wo Aldi sogar ein Hochhaus mit integrierten Aldi-Markt errichten könnte, so Stadtrat Oltmann. Aber auch hier erfährt man zunächst von Aldi nichts dazu. „Es liegt hier noch keine Abstimmung im Rahmen der städtebaulichen Planung vor“, erklärt dafür Jörn Oltmann weiter. Auch er plädiert dafür, das „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ zu überarbeiten. Die Zahlen, die darin zugrunde gelegt werden, würden aus dem letzten Jahrzehnt stammen und nicht mehr der Realität entsprechen.

Auch Axel Seltz, SPD-Fraktionsmitglied und Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses der BVV, sagt, man müsse die im Konzept beschriebenen Richtlinien des Bezirks lockern. Viele Supermarktgrundstücke seien chronisch untergenutzt. „An Verkaufstagen stehen Autos drauf und sonst passiert dort gar nichts“, so Seltz. Um diese Situation aufzulösen, müsse man den Discountern an dem einen oder anderen Standort entgegenkommen. Ein Kompromiss könne aus seiner Sicht so aussehen, dass Discounter auch weiterhin ihr die Sortiment nicht erweitern, dafür aber ihre Verkaufsfläche vergrößern dürfen.

Aldi möchte in Berlin gut 2000 Wohnungen bauen

Aldi hält an seinen gesteckten Zielen fest: Der Konzern geht weiter davon aus, gut 2000 Wohnungen berlinweit errichten zu können. Die Supermarktkette beteiligt sich zwar gern an Wohnungsbau im vom Wohnraummangel geplagten Berlin, bestätigt aber, dass dafür die Verkaufsfläche wachsen dürfen müsste: „Unsere Immobilienvorhaben sind nicht als eigenständiger Geschäftsbereich anzusehen, sondern als eine lokale Maßnahme zum Ausbau und zur Modernisierung unseres Filialnetzes“, so Christian Salmen von Aldi-Nord und verweist auf „Leuchtturmprojekte“ in Berlin.

Je 100 Wohnungen sollen an einem Neuköllner und einem Lichtenberger Standort realisiert werden. Man plant, bis Ende 2021 in der Silbersteinstraße in Neukölln und in der Sewanstraße in Lichtenberg fertig zu sein. „Darüber hinaus befinden sich rund 15 weitere Vorhaben in verschiedenen Stufen der Projektplanung und Umsetzung“, so der Unternehmenssprecher. Zwei dieser Projekte, an der Oranienburger Straße in Berlin Reinickendorf mit 12 Wohnungen sowie an der Georg-Hermann-Allee in Potsdam mit 34 Wohnungen, sind bereits in der finalen Bauphase oder werden in Kürze fertiggestellt.

BVV nahm auch Lidl- und Netto-Grundstücke in den Blick

Auch Grundstücke der Kette Lidl waren von der BVV in den Blick genommen worden. Zwar hat der Konzern derzeit keine Projekte in Tempelhof-Schöneberg geplant, das Unternehmen wird aber beispielsweise in Mahlsdorf aktiv. Über dem Lebensmitteldiscounter in der Hönower Straße sollen 26 Wohnungen entstehen. Lidl hat mit dem kombinierten Supermarkt- und Wohnungsbau schon vor vielen Jahren in Metropolregionen begonnen. 2011 entstand so eine kombinierte Immobilie aus Supermarkt und Wohnen in der Bornholmer Straße, 2017 in der Prenzlauer Allee. So entstehen im Übrigen auch Kindertagesstätten und Büroflächen durch Lidl.

Die Supermarktkette Netto kommt für derartige Bauprojekte in Berlin kaum infrage: „Netto Marken-Discount ist in der Regel Mieter der Filial-Standorte“, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage mit.