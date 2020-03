Berlin. Am Eingang des Tempelhofer Feldes vor dem S-Bahnhof Tempelhof stehen Sicherheitskräfte in roten Westen. Spaziergänger und Fahrradfahrer strömen durch das geöffnete Eisentor. Einige haben bunte Drachen mitgenommen, die sie steigen lassen wollen. Und sie alle möchten trotz des Coronavirus im Park die Sonne genießen, bevor das Wetter in den kommenden Tagen schlechter wird.

Die Sicherheitsmänner am Eingang kontrollieren, ob große Gruppen hineinlaufen. Treffen von mehr als zwei Personen, die nicht dem gleichen Haushalt angehören, sind laut Verordnung verboten. „Hier halten sich die Leute noch an die Kontaktsperre, aber drinnen treffen sich einige,“ sagt einer der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Dussmann. Darum seien seine Kollegen auch auf dem Feld unterwegs, um alle, die sich nicht an die Verordnung halten, anzusprechen.

Verweilen auf Wiesen und Plätzen ist verboten

In den Händen hält er Zettel, die er an Passanten verteilt. Alle Verhaltensregeln stehen darauf geschrieben. Es wird gebeten, einen „Mindesabstand von 1,5 Metern“ zu anderen zu halten. Während man sich auf Bänken kurz niederlassen darf, ist das „Verweilen auf Wiesen und Plätzen“ verboten. Einige scheint das jedoch nicht zu interessieren. Oft sieht man Paare oder sogar kleinere Gruppen, die es sich mit einer Decke auf der Wiese gemütlich machen. Im Vorbeigehen spuckt ein Jogger auf den Boden - offensichtlich hält er sich nicht an die Hygienevorschriften.

Um Verstöße gegen die Kontaktsperre zu ahnden, sind zusätzlich zu den Sicherheitsmännern circa 30 Polizisten auf dem Feld unterwegs. Am Eingang fährt in regelmäßigen Abständen ein Streifenwagen vorbei. Ein Beamter, der ausgestiegen ist, erklärt: „Wir sprechen Leute an, die sich niederlassen. Viele behaupten, sie wüssten nichts von den Regeln. Wenn wir sie mehr als einmal auf der Wiese antreffen, stellen wir eine Strafanzeige.“ Wie teuer es dann im Einzelfall werden könnte, wisse er nicht genau. Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes seien aber wohl „Strafen bis zu 25.000 Euro“ möglich. Im Allgemeinen würden sich Menschen jedoch kooperativ zeigen, nachdem sie einmal angesprochen wurden - und die Wiese räumen.

Vor dem Tempelhofer Feld werden Flyer mit Verhaltensregeln verteilt.

Foto: Alexander Dinger

Wie eine Sprecherin der Polizei der Berliner Morgenpost mitteilt, kontrollierten Polizisten an diesem Sonnabend verstärkt in allen größeren Parks in Berlin, da an diesem Samstag besonders warmes Wetter sei.

Streifenwagen kontrolliert Park am Gleisdreick

Eine dreiköpfige Familie steht mit ihren Fahrrädern auf der Grünfläche hinter dem roten Aussichtsturm. Sie haben sich nicht auf den Boden gesetzt, weil sie wissen, dass das strafbar ist. Der Vater erklärt, er und seine Frau haben die Tochter, die bereits volljährig ist und nicht mehr bei ihren Eltern wohnt, treffen wollen. „Wir haben uns dazu entschieden, dass wir von unserem Zuhause in Zehlendorf mit dem Fahrrad zum Feld fahren und unsere Tochter von ihrer Wohnung in Lichtenberg auch“, sagt er. Die Eltern überreichen der Tochter ihre Post, die bei ihnen Zuhause angekommen ist. Man habe sich auch kurz unterhalten wollen, weil man nicht wisse, wie lange man noch aus dem Haus dürfe, erklären sie.

Menschen genießen die Sonne im Park am Gleisdreieck. Und halten sich nicht an das Abstandsgebot.

Foto: AFP

Deutlich mehr Gedränge als auf dem Tempelhofer Feld herrscht im Park am Gleisdreieck. Zwar sind die meisten Spaziergänger in Zweiergruppen unterwegs, doch der Sicherheitsabstand ist auf den schmalen Betonwegen im Vorbeigehen nicht zu halten. Auf dem Skatebordplatz in der Mitte des Parks spielen viele Kinder auf ihren Fahrrädern und Inline-Skates. Überall auf der Wiese haben Zweiergruppen ihre Decken ausgebreitet. Jugendliche spielen Fußball. Ein Streifenwagen mit zwei Beamten darin fährt vor. Ein Polizist erklärt über das Megafon: „Hier zusammen in der Sonne sitzen und chillen ist verboten. Chillen auf der Wiese ist verboten! Auch Mannschaftssport wie Fußball ist verboten. Es gibt Bußgelder, wenn Sie sich niederlassen.“

Auch ältere Menschen treffen sich in großen Gruppen

Zunächst zeigen sich die meisten Leute auf ihren Decken unbeeindruckt und bleiben sitzen. Der Streifenwagen kehrt um und fährt zurück. Der Polizist wiederholt seine Aussage ein weiteres Mal. Nun stehen alle auf. Eine junge Frau wundert sich und fragt ihren Freund: „Das ist jetzt aber ein neues Gesetz, oder?“ Offenbar wusste sie wirklich nicht, dass das Verbot auch das Niederlassen auf Grünflächen umfasst. Als ein Mann neben ihr sagt, dass ihr dafür ein Bußgeld von mehreren Tausend Euro drohe, zeigt sie sich erstaunt.

Einige Meter von ihr entfernt sitzt ein alter Mann mit einer Atemschutzmaske auf einer Bank am Wegesrand. Er beobachtet das Polizeiauto, das an ihm vorbeifährt. „Ich finde die Kontrollen gut“, sagt der 72-Jährige. Er komme jeden zweiten Tag in den Park am Gleisdreieck, um frische Luft zu schnappen. Zuletzt habe er beobachtet, wie sich vier Frauen in seinem Alter hier getroffen hatten. „Die Polizisten kamen und haben ihnen gesagt, dass das die letzte Verwarnung ist und sie ansonsten eine Strafe zahlen müssen. Ich glaube, bei Menschen in meinem Alter ist die Polizei besonders streng.“ Er regt sich darüber auf, dass andere die Verordnung ignorieren. Damit würden sie die Gesundheit aller gefährden. Er habe zwei Töchter und vier Enkelkinder, zu denen er jedoch nun Sicherheitsabstand wahre, wenn er sie treffe.

Familien gehen nun täglich in den Park

Am Eingang des Tiergartens vor dem Großen Stern tummeln sich Spaziergänger, Fahrradfahrer und Jogger. Da der Park sehr weitläufig ist, können sie sich auf die Fläche verteilen. Auf den breiten Kieswegen können Passanten Abstand zu anderen wahren. Eine junge Frau hält zwei Meter Abstand zu ihrem Bekannten, als sie aus dem Park läuft. Die beiden treffen sich nun jeden Tag hier, erklären sie. „Ganz ehrlich, ich gehe jetzt öfter ins Freie als vorher, weil ich jetzt mehr Zeit habe.“, sagt die Frau.

Einige Meter vom Eingang entfernt stehen eine vier- und eine dreiköpfige Familie auf einer Lichtung. Die Kinder seien Cousins, erklärt eine der Mütter. Man habe sich zufällig hier getroffen, behauptet sie. „Wir müssen die Kinder lüften“, meint einer der Väter. Alle lachen. Natürlich sollte man einmal am Tag mit den Kindern raus, damit sie sich bewegen können, wenn Sportkurse ausfallen, so der Vater weiter. Seinen Sohn scheint die Kontaktsperre gar nicht zu stören. „Wenn man mich vor den Fernseher setzt, muss ich nicht raus“, sagt der Achtjährige.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir über das Coronavirus in Berlin und Brandenburg aktuell in einem Newsblog.

Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.