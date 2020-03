Mietendeckel: Bezirksamt ist bislang nicht arbeitsfähig

Berlin. Seit dem 23. Februar ist der Mietendeckel in Berlin (MietenWoG Bln) Gesetz. Geregelt werden darin Mietenobergrenzen bei Wohnungen. Auf die Berliner Bezirksämter kommen seither neue Aufgaben zu, die Personal und die Einrichtung einer neuen Verwaltungseinheit erfordern. Auch einen Monat später fehlen dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg genau diese beiden Voraussetzungen, um den Mietendeckel tatsächlich umzusetzen. Und das ist nicht allein der Einschränkungen durch das Coronavirus geschuldet.

Dass die im Rahmen des Mietendeckels formulierten Vorschriften durch die Vermieter eingehalten werden, wird hauptsächlich durch Sachbearbeiter der Ordnungsämter der Bezirksämter überwacht. Welche Aufgaben sich aus dem Gesetz konkret ergeben, regele eine Ausführungsvorschrift der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die auch einen Monat später nach Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht vorliege, teilt Christiane Heiß (Grüne), Bezirksstadträtin für den Bereich Ordnungsamt in Tempelhof-Schöneberg, auf Nachfrage mit. Die Bezirke kennen also ihre Aufgaben noch immer nicht im Detail.

Verwaltung ist nicht ausreichend auf den Mietendeckel vorbereitet

Im Moment könne der Bezirk den Mietendeckel aber auch aus dem Grund nicht umsetzen, weil der nötige Verwaltungsbereich noch nicht existiere. „Die Bezirke haben von Beginn an den Senat darauf aufmerksam gemacht, dass die Bezirksverwaltungen aufgrund des geringen zeitlichen Vorlaufs nach dem Inkrafttreten des Gesetzes noch keine arbeitsfähigen Verwaltungsstellen haben werden. Der Senat hat darauf leider nicht reagiert“, erklärt Stadträtin Heiß.

Um diesen Verwaltungsbereich zu schaffen, sind neue Mitarbeiter nötig, aber auch Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude. 153 neue Mitarbeiter sucht die Senatsverwaltung selbst. 48 befristete, neue Stellen sollen in den Bezirken geschaffen werden, also vier pro Bezirk. In den Stellenausschreibungen haben Senat und Bezirk einheitliche Voraussetzungen und Anforderungen der gesuchten Sachbearbeiter formuliert. Während Bezirke wie Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Neukölln und Steglitz-Zehlendorf bereits im Internet ihre Gesuche geschaltet haben, sucht man nach denen von Tempelhof-Schöneberg und anderen vergeblich.

Wann Stellenausschreibungen für neue Mitarbeiter rausgehen, ist offen

Da die Ämter wegen des Coronavirus derzeit nur bedingt arbeitsfähig sind, kann nicht genau gesagt werden, wann diese veröffentlicht werden können, so die Bezirksstadträtin. Man prüfe darüber hinaus auch, ob Personal innerhalb des Bezirksamts umgesetzt werden kann. Laut Senatsverwaltung sollten bereits bis Ende Februar Mitarbeiter aus dem eigenem Personalstamm der Bezirke umgeschult worden seien.

Um der eigenen Aufgabenerfüllung gerecht zu werden, habe sich der Senat einen neunmonatigen Aufschub nach Inkrafttreten des Gesetzes gewährt, um zunächst Personal zu rekrutieren und die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, berichtet Christiane Heiß. Den Bezirken wurde dieser Aufschub nicht zugesprochen. „Dies ist nicht nachvollziehbar, da dies auf die Bezirke ebenfalls zutrifft.“

„Es kommt hinzu, dass es der Senatsverwaltung bisher nicht gelungen ist, eine IT-Anwendung zur Verfügung zu stellen, die die Tätigkeiten vollständig unterstützt. Die bisher zur Verfügung gestellte Anwendung lässt derzeit lediglich eine Datenerfassung und das Versenden einer Eingangsbestätigung zu. Weitere Funktionalitäten sollen erst nach und nach erarbeitet werden“, berichtet Heiß weiter.

