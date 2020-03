Der Tempelhofer Kynastteich sowie der Park, in dem er liegt, sollen künftig besser gepflegt werden. Eine Begehung, die Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne), zuständig für die bezirklichen Grünflächen, zusammen mit Bürgern machen wollte, musste wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Die Informationsveranstaltung, bei der Bürger auch Anregungen zu den Vorschlägen der Planer äußern können, werde so bald wie möglich nachgeholt, teilt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mit. Die Grünanlage im Parkring in der sogenannten Fliegersiedlung in Neu-Tempelhof soll wieder mehr Aufenthaltsqualität bekommen.

Pflege des Kynastteichs wurde aus Landesmitteln finanziert

Intensivere Pflege hat der 1913 errichtete Park, der sich im Norden der Fliegersiedlung bogenartig zwischen den Straßen Wolff- und Schreiberring sowie Bäumerplan entlangzieht, dringend nötig. Dennoch: Für Anwohner ist der Park neben dem nahe gelegenen Tempelhofer Feld eine der zentralen Grünanlagen zum Verweilen oder zum Spielen mit Kindern. Wasserspielplatz und Spielplatz sind wegen der Coronakrise derzeit jedoch geschlossen.

Die Pflege von Kynastteich, Garten der Blumen sowie der Wasserspiele war bisher aus Landesmitteln finanziert worden, zuletzt aber gab es keine Mittel mehr für den Unterhalt der Anlage. Die Folge: Pflanzen breiteten sich unkontrolliert aus. Schilf und Ufergewächse wucherten über die Jahre immer weiter

Derzeit führt der Wasserspielplatz im Park am Kynastteich kein Wasser.

Foto: Julia Lehmann

in den Teich hinein und lassen ihn zunehmend verlanden. Zudem bildete sich Faulschlamm am Boden des Gewässers.

„Die künstliche Sauerstoffzufuhr ist nur eine Behelfslösung“, berichtet das Grünflächenamt Tempelhof-Schöneberg, das sich um die Sanierung der Anlage kümmert. Vor einigen Jahren hatte der Teich einen rotierenden Schwimmkörper bekommen, um die untersten Schichten des Wasserbeckens mit Sauerstoff anzureichern – also eine Art künstliches Belüftungssystem.

Zu viele Nährstoffe im Teich hatten dazu geführt, dass das Ökosystem kippte. Ein häufiges Problem bei künstlichen stehenden Gewässern, so wie auch im Tempelhofer Blümelteich im Volkspark Mariendorf. Dort muss der Teich leer gepumpt und komplett entschlammt werden. Die Arbeiten dauern noch an.

Park am Kynastteich soll barrierefrei umgestaltet werden

Um die historische Gestaltung des Gartendenkmals, geprägt durch die leichte Tallage auf Höhe des Kynastteichs und die darüber führende Parkringbrücke sowie den Wasserspielplatz, wieder sichtbar zu machen, prüft der Bezirk nun mit dem Landesdenkmalamt, wie der Park hergerichtet werden kann und zudem die heutigen Anforderungen der Barrierefreiheit erfüllt werden können. Die Finanzierung für die Sanierung sei noch nicht gesichert, so das Bezirksamt.

Wann die Bürgerinformationsveranstaltung nachgeholt werden kann, ist noch nicht bekannt. Derzeit gelten auch dort die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus.