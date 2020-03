Berlin. Um Mitarbeiter und Bürger nicht zu gefährden und eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurde die Erreichbarkeit der Bürgerdienste im Bezirk Tempelhof-Schöneberg angepasst. Standesamt, Bürgeramt, das Fundbüro, der Bereich für Einbürgerung sowie Wohnen, das Jugendamt und das Amt für Soziales haben ihre Angebote angepasst. Die Bürgerämter können ihr Angebot an einigen Standorten nicht aufrecht erhalten. Hier gibt es eine Übersicht zu den einzelnen Ämtern:

Bürgeramt

Seit Dienstag, 17. März, werden nur noch die am Standort Schöneberg (Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Schöneberg) gebuchten Termine bearbeitet. Die Standorte Lichtenrade und Tempelhof bleiben zunächst geschlossen. Alle für diese Standorte vereinbarten Termine werden ersatzlos gestrichen.

Folgende Dienstleistungen können ausschließlich schriftlich per Post, Fax oder E-Mail beantragt werden: Bewohnerparkausweis, Meldebescheinigung, Wegzug ins Ausland, Abmeldung einer Nebenwohnung, Gewerbezentralregisterauszug, Melderegisterauskünfte, Anforderung der Steueridentifikationsnummer, Anzeige des Verlustes von Dokumenten, Nachreichung einer Wohnungsgeberbescheinigung, Befreiung von der Ausweispflicht.

Für die Beantragung sind folgende Unterlagen beizulegen: ausgefüllte und unterschriebene Anträge, Kopie des Ausweises oder Reisepasses, Nachweis der Zahlung der Gebühr (z. B. Kontoauszug). Antragsformulare, Zahlungshinweise, Postanschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse ist auf der Internetseite Dienstleistungen A-Z zu finden.

Bei dringenden Anfragen wird Bürgern empfohlen, vorher anzurufen

Sollten Bürgerinnen und Bürger dringende Anliegen, bisher aber keinen Termin vereinbart haben, empfiehlt es sich zunächst telefonisch Rücksprache zu halten unter Tel. 030 90277-7111 (Standort Bürgeramt im Rathaus Schöneberg, Raum 116. Die Ausgabe von bereits fertigen Dokumenten (Reisepass, Ausweis) findet nur noch nach telefonischer Rücksprache unter der Telefonnummer 030 90277-7111 am selben Standort statt.

Aktuelle Informationen sind auch auf der Internetseite der Bürgerämter in Tempelhof-Schöneberg zu finden.

Standesamt

Im Standesamt Tempelhof-Schöneberg, ebenfalls im Schöneberger Rathaus zu finden, finden derzeit keine offenen Sprechstunden mehr statt. Der Publikumsverkehr wird auf das absolut notwendige Minimum reduziert. Eine persönliche Vorsprache ist daher derzeit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Damit geht auch einher, dass alle bereits im Standesamt vereinbarten Termine abgesagt sind. Neue Termine werden aktuell bis auf weiteres nicht vergeben.

Eine Ausnahme gibt es bei den bereits terminierten Eheschließungen. Diese finden wie geplant statt. Zur Trauzeremonie sind nur das Brautpaar selbst sowie gegebenenfalls ein Dolmetscher, die Trauzeugen und ein Fotograf zugelassen. Bereits eingeladene Gäste sollten dem Rathaus möglichst fernbleiben.

Anmeldungen zur Eheschließung können schriftlich erfolgen

Bereits terminierte Anmeldungen zur Eheschließung können schriftlich erfolgen (per Post oder Hausbriefkasten). Hierfür sind erforderlich: Von beiden Eheschließenden vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag mit Angabe der Telefonnummer und einer E-Mail Adresse, Fotokopie der Personalausweise oder der Reisepässe. Alle benötigten Dokumente und Übersetzungen im Original.

Das gleiche Verfahren gilt für Anträge auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. Urkundenanforderungen erfolgen ausschließlich schriftlich.

Alle anderen Anliegen können persönlich nur nach vorheriger telefonischer Rücksprache und entsprechender Terminvereinbarung erledigt werden. Dies gilt insbesondere bei notwendigen persönlichen Vorsprachen zur Anzeige von Hausgeburten, Beurkundung einer Geburt, sowie Beurkundung von Sterbefällen.

Diese Dienstleistungen finden derzeit nicht statt

Vaterschaftsanerkennungen, Sämtliche Namenserklärungen, Erklärungen zur Änderung der Geschlechtsangabe sowie Nachbeurkundungsanträge für Geburten oder Eheschließungen im Ausland. Beratungen und Auskünfte erfolgen ausschließlich telefonisch oder per E-Mail unter Angabe der telefonischen Erreichbarkeit.

Fragen zu den Themengebieten des Standesamts können an folgende Kontakte gerichtet werden:

Eheregister: standesamt-heirat@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-2372

Geburtenregister: standesamt-geburten@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-6300

Sterberegister: standesamt-sterbefaelle@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-6561

Urkundenstelle: standesamt-urkunden@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-2322

Einbürgerung

Auch im Einbürgerungsamt im Schöneberger Rathaus ist es derzeit nicht möglich, persönlich vorzusprechen. Antragstellungen und Unterlageneinreichungen werden aber weiterhin bearbeitet und können problemlos postalisch (John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin-Schöneberg) oder per E Mail an einbuergerung@ba-ts.berlin.de eingereicht werden.

Wohnungsamt

Das Wohnungsamt ist weiterhin wie gehabt arbeitsfähig. Die persönliche Vorsprache ist nicht erforderlich. Alle Anträge können schriftlich gestellt werden.

Alle Fragen können an folgende Email Adressen gesendet werden:

Wohngeld: wohngeld@ba-ts.berlin.de

Wohnungswesen: wohnungswesen@ba-ts.berlin.de

Zweckentfremdung: zweckentfremdung@ba-ts.berlin.de

Fragen und Informationen zur Zweckentfremdung, dem Mietbindungsgesetz und zum Mietendeckel sind über Telefon, E-Mail und Post weiterhin möglich. Die telefonische Beratung findet weiterhin unter der Telefonnummer 115 statt.

Aktuelle Informationen sind auch auf der Internetseite des Standesamts Tempelhof-Schöneberg zu finden.

Fundbüro

Das zentrale Fundbüro befindet sich am Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin-Tempelhof. Bis auf weiteres gelten für das Fundbüro folgende Erreichbarkeits- bzw. Öffnungszeiten: Montag 9 bis 14 Uhr, Dienstag 10 bis 13 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr und Freitag 10 bis 13 Uhr. Bürger können sich auch telefonisch unter 030 90277-3101 oder per Email unter fundbuero@ba-ts.berlin.de an das Fundbüro wenden.

Aktuelle Informationen sind auch auf der Internetseite des zentralen Fundbüros Tempelhof-Schöneberg zu finden.

Jugendamt

Im gesamten Jugendamt finden derzeit keine persönlichen Sprechstunden statt. Aus Gründen der Infektionsgefahr bleibt der Infopoint des Jugendamtes bis auf Weiteres geschlossen. Die Bereiche des Jugendamtes haben nur einen eingeschränkten Dienstbetrieb, Ihre Anfragen werden telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen und bearbeitet.

Fragen zur Kindschaftsrechtlichen Beratung, zum Elterngeld und zum Unterhaltsvorschuss können an folgende Kontakte gerichtet werden:

Beistandschaft 1: Beistandschaft1@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-6027/-6552/-4478

Beistandschaft 2: Beistandschaft2@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-6027/-6552/-4478

Elterngeld: Elterngeld@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-8933/-2109/-2596

Unterhaltsvorschuss: Unterhaltsvorschuss@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-2650/-8937/-2336

Fragen zur Kindertagesbetreuung können hier gestellt werden: kindertagesbetreuung@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-2308/-4866 und zur Kitaplatzsuche hier: Kitaplatzsuche@ba-ts.berlin.de oder Tel. 030 90277-1742/-6750

Alle Informationen sind auf der Internetseite des Jugendamts Tempelhof-Schöneberg zu finden.

Amt für Soziales

Auch beim Sozialamt, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin-Tempelhof, will man den Publikumsverkehr so weit es geht minimieren. Persönliche Vorsprachen vor Ort sind nur noch zu folgenden Schwerpunkten zugelassen:

• Empfänger_innen von Barzahlungen – in diesem Fall ist der letzten Bescheid vorzulegen,

• Personen, die überraschend und tatsächlich mittellos geworden sind,

• Personen, die überraschend und tatsächlich obdachlos geworden sind,

• Personen, die eine erste Kostenübernahme für eine neue Unterbringung benötigen,

• Personen, die schriftlich vorgeladen wurden – in diesem Fall ist die Vorladung vorzulegen.

• Die Abfertigung erfolgt ausschließlich Dienstag und Donnerstag zwischen 09:00 und 12:00 Uhr.

• Alle anderen Anliegen sind ausschließlich schriftlich, per Fax, per E-Mail oder telefonisch an das Amt für Soziales zu richten.

Alle Informationen sind auch auf der Internetseite des Sozialamts Tempelhof-Schöneberg zu finden.