Neues Heim für Marienfelder Ponyclub gefunden

Berlin. Für den Ponyclub „Zu den flotten Hufen“ ist eine Ersatzfläche gefunden. In Kürze will der Bezirk Tempelhof-Schöneberg einen Pachtvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben unterzeichnen, denen das anvisierte Grundstück im Schichauweg in Marienfelde gehört. Dies teilte Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne) im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg am Mittwochabend mit. Das neue Grundstück soll etwa 1,5 Hektar groß sein und befindet sich etwas östlich vom Freizeitpark Marienfelde.

Wie hoch die erwartenden Umzugskosten sein werden und wie diese gedeckt werden sollen, dazu konnte Oltmann zunächst nichts sagen. Der Verein muss den Hof am Lichtenfelder Ring ganz im Süden Berlins aufgeben, weil der Bezirk plant, dort etwa 340 Wohnungen und Unterkünfte für Geflüchtete zu errichten, um somit der großen Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Das Konzept sieht vor, dass Flüchtlinge mit Berlinern unter einem Dach wohnen. Das Modellprojekt „Tolerantes Miteinander“ (ToM) wurde bereits auch in Altglienicke in Treptow-Köpenick realisiert. Entstehen soll ein neues Wohnquartier.

Auch ein Waldstück muss für das Neubauprojekt verschwinden

Kinder und Jugendliche lernen auf dem Ponyhof das Reiten und sich um Tiere zu kümmern, der Club versteht sich aber auch als Begegnungsstätte für Menschen aus der Nachbarschaft. Senioren aus dem nahe gelegenen Altenheim kommen regelmäßig vorbei, um die Tiere zu streicheln.

Von dem Neubauprojekt ist auch ein Waldstück betroffen. Ein Gutachten der Berliner Forsten gebe Hoffnung, dass Ersatzpflanzungen ganz in unmittelbarer Nähe vorgenommen werden können, so Jörn Oltmann. Gegen den geplanten Wohnungsbau und das damit verbundene Fällen der Bäume hatte bei Anwohnern zu Protesten geführt. Sie wollten den Ort, den sie als grünen Rückzugsort nutzen, nicht verschwinden sehen. Eine gestartete Petition „Für Wälder und Natur statt noch mehr Beton“ hat mit Stichtag Donnerstagnachmittag 2785 Unterstützer gefunden.