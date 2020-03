Eines möchte Christine Knauber nicht: Jeden Monat eine neue Ausstellung. Das sei aber nicht der Hauptgrund, warum die Galeristin sich Zeit nehme für jede Schau – und den Künstler. „Mir ist es viel wichtiger, guter Kunst auch eine gute Ausstellung zu geben.“ So wie an diesem Donnerstag (19 Uhr). Da eröffnet Christine Knauber in ihrer Schöneberger Galerie die Schau einer Frau, mit der sich ihre Wege schon häufiger gekreuzt haben: der 39-jährigen Ola Eibl.

Beide legen großen Wert auf technisch sauberes Arbeiten. Das fängt mit handwerklichen Aspekten der Herstellung eigener Leinwände an und geht bis zu verschiedenen Techniken der Malerei. Technik werde heute nicht mehr ausreichend gepflegt und gehe deshalb verloren, sagt Christine Knauber. Weil Ola Eibl das Handwerk am Leben hält, habe sie ihre Werke schon häufiger gezeigt.

Technik ja, aber ausschließlich das liefern, was man von ihr erwarte? Das möchte Ola Eibl nicht. „Ich polarisiere mich ständig selber“, sagt sie. Auf einem Stil ausruhen, obwohl sich ihr eine neue Idee aufdrängt, das wolle sie nicht. Nicht ganz leicht in der Kunstbranche, in der von Künstlern oft erwartet wird, möglichst schnell einen eigenen Stil zu finden. „Ich bleibe immer in Bewegung.“

Die Künstlerin Ola Eibl vor ihrem Werk „Die Welle“ (2009).

„Ola braucht immer wieder einen Bruch in ihrer Arbeit“, sagt auch Christine Knauber, die bisher gut 70 Künstler in ihrer Galerie gezeigt hat. Die Galeristin, die selbst Kunstgeschichte sowie Malerei und Grafik studiert hat, weiß also sehr genau, was sie in ihren modern und hell gestalteten Ausstellungsräumen zeigen möchte. Wie sich Ola Eibl, die ihre allererste Ausstellung in Brasilien hatte, seit dem Ende ihres Kunststudiums an der Universität der Künste in Berlin entwickelt hat, lässt sich nun in Christine Knaubers Galerie sehen.

Die Mutter ist Polin und der Vater Österreicher

Das imposanteste und flächenmäßig größte Werk der Ausstellung trägt den Namen „Die Welle“. Es ist die einzige Arbeit, für die noch kein Kaufpreis definiert worden ist – und es ist die einzige Arbeit, die knapp drei Meter in der Höhe misst. Sicher das bislang wichtigste Werk der Künstlerin. Es entstammt einer langen Phase, in der Ola Eibl viele Arbeiten in Schwarzweiß fertigte. Auch die vielen Ornamente hatten ursprünglich nicht diese farbenfrohe Colorierung. „Das Leben ist ja nun mal nicht schwarz-weiß“, sagt Ola Eibl zur Erklärung. Jedes Ornament bekam eine andere Farbe. Das Gemälde entwickelte sich. „Angefangen habe ich übrigens in der Mitte.“ Teile davon habe ich sie sogar wieder zerstört, weil sie sich nicht zu einer Gesamtheit fügen wollten.

Schließlich, zwei Jahre später, taten sie dies aber doch. Die einzelnen, wolken- und wellenhaften Strukturen wurden zu Einem. Das sich Bewegende habe sie an einem Punkt in ihrem Leben eingenommen und begleitet ihre Werke seither. Und so kam Christine Knauber auch auf den Ausstellungstitel „Verwicklungen“. „In Olas Bildern greift alles ineinander“, so die Galeristin.

Die Ausstellung zeigt auch eine Auswahl von Lithographien mit einer sehr persönlichen Geschichte. Die Tuschearbeiten zeigen Illustrationen von Geschichten, die ihr Urgroßvater einst gesammelt und zum Teil auch selbst geschrieben hat. Stücke wie „Der Graugraf“ führen in fantasievolle Welten. Viel gelernt habe sie von alten Meistern wie Rembrandt. „Der hat es mir echt angetan. Diese Vielfalt der Linie“, schwärmt Ola Eibl.

Aufgewachsen ist Ola Eibl zweisprachig. Ihre Mutter ist Polin, der Vater Österreicher.

„Der Graugraf“ (2015), eine Lithographie mit Feder und Tusche

Ola Eibl kam in Berlin zur Welt. Der Vater arbeitete im Offizierscasino der französischen Alliierten. Diese Zeit habe sie sehr geprägt. „Ich habe alles gemacht, was Franzosenkinder auch gemacht haben“, sagt sie. Zum Gymnasium ging sie in Reinickendorf, schon früh war sie an einer Jugendkunstschule. „Dort hatte ich Leute, die so dachten wie ich.“ Und dort erfuhr sie auch, dass man Kunst studieren kann – das tat sie, und ihre gemeinsame Reise mit der Kunst begann. An der UdK wurde sie Meisterschülerin und durfte 69 ihrer Werke im Bundesausschuss zeigen.

Heute lebt die Künstlerin auch von ihrer Arbeit. Es sei knapp, aber machbar. Hilfreich sei, dass sie Arbeiten und Wohnen in ihrer Neuköllner Wohnung unter einem Dach vereinen kann. Am 23. April können Interessierte nach Anmeldung in der kleinen Galerie mit Ola Eibl und Christine Knauber ins Gespräch kommen. Für Knauber sei eine Galerie nämlich kein reiner Verkaufsort für Kunst.

Sie erlebe sich vielmehr als gerngesehener Teil der Nachbarschaft, um Kunst wieder für jeden erfahrbar zu machen. „Hier haben Künstler die Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen und Bürger die Möglichkeit, mit Kunst in Berührung zu kommen.“ Aber, und da gehe es dann doch um den wirtschaftlichen Aspekt einer Galerie: Es sei schwerer geworden, Menschen für Kunst zu begeistern, die sie auch in die eigene Wohnung hängen. Um dem entgegenzuwirken, möchte Christine Knauber Kunst wieder unter die Bürger bringen. Es ist also auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit, die die beiden Frauen da machen wollen.

Galerie Christine Knauber, Langenscheidtstraße 6, 10827 Berlin-Schöneberg, Tel. 030/69 81 65 09.