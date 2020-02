Verbraucherzentrale eröffnet im März neuen Standort

Verbraucher finden die Anlaufstelle nun in der Ordensmeisterstraße in Tempelhof. Am 12. März wird die Eröffnung gefeiert.

Berlin. Die Verbraucherzentrale Berlin im umgezogen. Die Beratungen konnten schon vor ein paar Tagen am neuen Standort in der Ordensmeisterstraße 15-16 in Tempelhof aufgenommen werden. Für Kunden hat sich der Weg zum Teil etwas verlängert, war die Verbraucherzentrale doch vorher ganz in der Nähe des Bahnhofs Zoologischer Garten zu finden. Mit einer Eröffnungsfeier am 12. März soll der neue Standort gemeinsam mit Verbraucherinnen und Verbrauchern eingeweiht werden.