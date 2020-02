Museen Tempelhof-Schöneberg: Moderne Wunderkammern an der Hauptstraße

Berlin. Herr M. hatte ein Faible für Staubsauger. Zahlreiche Reinigungsgeräte aus mehreren Jahrzehnten nannte der leidenschaftliche Sammler sein Eigen. Mittlerweile sind die allerdings nicht mehr im Einsatz, sondern zu Museumsstücken geworden – ebenso wie Pflanzentafeln, physikalische Instrumente und ausgestopfte Vögel, die ein Hausmeister aus dem Müll gerettet hat. Man stolpert auch über einen Tenniskoffer mit Schlägern, Strickzeug und Reisehausschuhen einer alten Dame. Es sind kleine Schätze aus der Vergangenheit, die Geschichte lebendig und erfahrbar machen. In einer Villa an der Schöneberger Hauptstraße lagern sie und 24 andere Themenwelten in sogenannten Wunderkisten, zusammen ergeben sie eine Wunderkammer.

Sie ist Teil eines besonderen Museums, des 1995 eröffneten Jugend Museums im Schöneberg Museum. „Wir verstehen uns als lebendiges Geschichtsmuseum für junge, experimentierfreudige Menschen“, sagt Irene von Götz. Die promovierte Kunsthistorikerin leitet die Museen Tempelhopf-Schöneberg

In dieser Gründerzeitvilla befinden sich die beiden Museen für Kunst und Stadtgeschichte. Dort gibt es auch Projekte, die sich gezielt an junge Berliner richten.

Ausstellungsstücke hinter Glas in Vitrinen verschwinden zu lassen, ist nicht ihr Ziel, im Gegenteil: Anfassen ist ein Muss. Gerade die Wunderkisten sollen ausgepackt und erforscht werden. Was hat es mit dem Inhalt auf sich? Sie sollen vor allem die Fantasie beflügeln, denn erklärt wird an den Wunderkisten zunächst nicht viel. Stattdessen sollen die Besucher ihre eigenen Geschichten erfinden, bevor mit den Museumsmitarbeitern die jeweiligen Hintergründe erarbeitet werden. Das Angebot richtet sich an junge Menschen von acht bis 18 Jahren – aber natürlich beeindruckt die Sammlung in der Wunderkammer auch Erwachsene.

Heimat aus 14 Perspektiven in der „Villa Global“-Ausstellung

In der ersten Etage des Museums betritt man die „Villa Global“. Dieses besondere Ausstellungsprojekt porträtiert ganz unterschiedliche Stadtbewohner. 14 verschiedene Menschen haben hier mit persönlichen Gegenständen jeweils ein Zimmer eingerichtet. Diese ganz eigene Form der Wohnungsbesichtigung bedeutet Zeitgeschichte hautnah.

So begegnet man dem in Israel geboren Rapper Jonni, außerdem Hanadi, die mit mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflüchtet ist. Mittlerweile lebt sie in Berlin, arbeitet als Kiezstadtführerin und schaut gern Horrorfilme. Essfandiar saß als junger Mann im Iran im Gefängnis. Bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft will er die iranische und die deutsche Nationalmannschaft anfeuern.

Eine Gründerzeitvilla, drei Ausstellungsetagen, zwei stadt- und kulturgeschichtliche Museen für alle Generationen unter einem Dach: Damit ist das Schöneberger Museum mehr als eine kleine Kunsthalle. Die gemeinsamen Räume für Sonderausstellungen im Erdgeschoss sind derzeit nicht zugänglich, es laufen Sanierungsarbeiten. Eine neue Decke wird eingezogen und ein neues Lichtsystem installiert. Zu erleben ist der neue Glanz ab Juni, die nächste Ausstellung inklusive.

300.000 Objekte erzählen Geschichten

Gerade werden mehr als 600 Kunstgegenstände aus der Kunstsammlung des Archivs katalogisiert. Im April, so die Museumsleiterin, werde dann der Öffentlichkeit dieser besondere Kunstbestandskatalog präsentiert. Zudem werden derzeit mehrere Tausend Fotos aus den 1970er- und 1980er-Jahren, etwa zu den damaligen Hausbesetzungen, digitalisiert. „Insgesamt verfügen wir über 300.000 Objekte von Möbeln über Münzen, Fotos und Briefe, vielfach aus Nachlässen oder Haushaltsauflösungen oder alten Akten aus dem 19. Jahrhundert, die auf dem Dachboden einer Schule gefunden wurden. Alle erzählen Geschichten. Sie bilden das Gedächtnis des Bezirks“, erzählt von Götz.

So wie Geschichte ins Museum geholt wird, wird sie auch hinausgetragen. „Vor zwei Jahren haben wir auf der Roten Insel einen Geschichtsparcours mit 19 Schildern errichtet“, erklärt die Museumsleiterin. Diese „Insel Tour“ ist nicht das erste Projekt dieser Art. Das Museum hat bereits 2008 einen Geschichtsparcours mit 14 Stationen auf dem ehemaligen Militärareal an der General-Pape-Straße initiiert. Und eine Wanderausstellung für Kinder und Jugendliche zum Thema Geschlechtervielfalt versammelt die Ergebnisse eines fünfjährigen Modellprojektes.

Große Präsenz wird das Museum ab Juni zeigen. Die Stadt feiert 100 Jahre Groß-Berlin. 1920 wurden Städte und Gemeinden zur Großstadt Berlin zusammengelegt. „Wir planen für dieses Jubiläum eine große Ausstellung mit dem Fokus Bauen und Wohnen“, verrät die Museumsleiterin. „Dabei wollen wir auch eine Brücke zur Gegenwart schlagen. Uns interessiert, wie Menschen wohnen möchten. Gibt es Mitsprachemöglichkeiten? Wie wollen wir gemeinsam unsere Stadt weiterentwickeln?“. Bereits im März beteiligt sich das Schöneberg Museum an der Veranstaltungsreihe „Frauenmärz 2020“ mit dem Projekt „Metropole Berlin – Stadt der Frauen“.

Jugendliche erstellen einen Audioguide

Ein weiteres Projekt läuft bereits seit Jahresbeginn: „Mit einer Schulklasse haben wir einen Audioguide für Jugendliche zum Bayerischen Viertel erarbeitet“, so die Museumsleiterin, die bereits ein weiteres Unterfangen im Kopf hat. „Das Gelände rund um die Alte Mälzerei in Lichtenrade wird gerade zu einem neuen Wohnviertel entwickelt. Im September wird dann auch in der Mälzerei ein neuer Kulturstandort des Bezirksamtes eröffnet – mit Bibliothek, Musikschule, VHS und einem neuen Kindermuseum unter einem Dach“, erläutert die Kunsthistorikerin.

„Wenn alles wie geplant klappt, werden wir im Herbst im Dachgeschoss auf 400 Quadratmetern ein neues, bislang in Deutschland einzigartiges Kindermuseum eröffnen, das sich mit Ernährung und Nahrungsmitteln beschäftigt – natürlich wie gewohnt, als lebendiges Museum zum Forschen und Experimentieren“, sagt Irene von Götz.

Museums-Info

Jugend Museum / ­Museum Schöneberg, Hauptstr. 40/42, Mo.–Do. 14–18 Uhr, Fr. 9–14 Uhr, Sbd. und So. 14–18 Uhr, Eintritt frei, Tel. 902 77 61 63, www.museen-tempelhof-schoeneberg.de

Aktuelle Ausstellungen: