Tempelhofer Feld bekommt 91 neue Bäume - als Schattenspender

Berlin. Das Tempelhofer Feld erhält frisches Grün. Ab diesem Donnerstag werden im Bereich der Oderstraße auf der Neuköllner Seite insgesamt 91 Eichen-, Ahorn- und Obstbäume gepflanzt. Währenddessen kann es zu Baustellenverkehr kommen, teilte die Senatsumweltverwaltung am Dienstag mit. Bei der Wahl der Standorte hätten Bürger mitentscheiden können.

Im Rahmen der Freianlagenplanung habe man sich anschließend dazu entschieden, entlang der Ostseite des Tempelhofer Feldes 52 Eichen- und Ahornbäume sowie 36 Obstbäume, darunter Kirsch-, Pflaumen- und Birnbäume verschiedener Sorten, zu pflanzen. Drei Bäume sind bereits eingepflanzt.

Tempelhofer Feld: Bis Ende April sollen Bäume gepflanzt sein

Die Pflanzungen sind eine Maßnahme im Rahmen des Entwicklungs- und Pflegeplans (EPP) zum Tempelhofer Feld. Dieser entstand nach der Verabschiedung des Gesetzes zum Erhalt des Feldes 2014. Er regelt die Entwicklung des Tempelhofer Feldes und legt konkrete Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz des gut 300 Hektar großen Flugfeldes fest. Bis Ende April sollen die Pflanzarbeiten für die Schattenspender beendet sein.

Es finden auch öffentliche Pflanzungen statt, an denen man teilnehmen kann. Die Grün Berlin GmbH, die das Tempelhofer Feld verwaltet, will in der zweiten Märzhälfte anhand von Baugruben für einen Obst- und Laubbaum zeigen, wie eine Pflanzung gelingen kann. „Erläutert wird beispielsweise die nötige Pflanztiefe, die Wahl des Substrats und das Pflanzgerüst, das die Bäume sichert, bis ihre Wurzeln fest genug verankert sind“, teilt die Senatsumweltverwaltung mit. Teilnehmer melden sich unter service@gruen-berlin.de an.

Für die Pflanzungen werden Erdlöcher ausgehoben, dann wird Boden abgefahren und neue Erde antransportiert. Der Bodenaushub soll auf Schadstoffe untersucht und fachgerecht entsorgt werden. Drei Jahre lang werden die Jungbäume nach der Pflanzung gepflegt.