Volkspark Mariendorf wird im Frühjahr fertig

Berlin. Im Volkspark Mariendorf beginnt Anfang März die Sanierung der letzten Wegabschnitte. Die Arbeiten an den Wegen sind somit bald abgeschlossen. Bis Ende April soll es noch dauern, die nördlichen und östlichen Parkwege im Uferbereich herzurichten. Die Arbeiten liegen also voll im Zeitplan. Bis dahin ist der Park nur über die Tempelhofer Prühßstraße im Norden des Parks zugänglich. Anschließend können Besucher die Wege wieder vollständig nutzen. Insgesamt wird die Sanierung von Park und Blümelteich 2,35 Millionen Euro Landesmittel kosten.

Der größte Teil der Sanierung wurde bereits mit der Entschlammung des Blümelteichs im vergangenen Jahr abgeschlossen. Im Zuge dessen war auch die Ufereinfassung aus Holz erneuert worden, was in enger Zusammenarbeit mit der Gartendenkmalbehörde geschah. Denn die Sanierung muss wegen des Denkmalschutzes der Anlage unter besonderen Kriterien ablaufen.

Das gilt auch für Wege, bei denen das für deren Einfassung historische Material, sogenannte „Bernburger Strecker“, ein Naturstein, wiederverwendet werden konnte. Die Wegdecke aus Melaune, eine Granitart mit gelblicher Färbung, fehle jetzt nur noch auf wenigen Wegabschnitten, teilt Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne), zuständig für den Bereich Grünflächen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, mit.

Volkspark Mariendorf: Historische Freitreppe in den Endzügen

Die Skizze zeigt, dass der Park momentan nur von der Prühßstraße aus zu erreichen ist.

Foto: Julia Lehmann

Parallel zum letzten Wegabschnitt kann auch die Sanierung der historischen Freitreppe bald beendet werden. Damit der Teich zum beginnenden Frühjahr mit Wasser befüllt werden kann, soll ein Tiefbrunnen gebohrt werden. Die Entschlammung, bei der eine gut 70 Zentimeter dicke Schlammschicht abgetragen wurde, hat den Vorteil, dass sich die Gewässerökologie wieder verbessern kann. Organische Materialien, die sich in dem stehenden Gewässer befinden, hätten früher oder später dazu führen können, dass das Teichgewässer umkippt.

Neue Zäune müssen noch aufgestellt und Bäume gepflanzt werden. Denn für die Arbeiten im Park mussten auch mehrere Bäume gefällt werden. Bei Baubeginn war von 13 die Rede. Daraus wurden dann 40. Anwohner beschwerten sich über die Fällungen.

Ersetzt werden sollen diese im Umfeld des Parks, aber nicht mehr direkt im Uferbereich, damit Äste und Blätter den Teich nicht erneut verdrecken. Und es geht mit Gartenarbeiten weiter: Sträucher und Stauden müssen erneuert, weitere Gehölze angepflanzt und Rasen gesät werden. Die Arbeiten werden im Frühjahr folgen. Alles sei von der Naturschutzbehörde und der bezirklichen Baumschutzkommission begleitet worden, so Christiane Heiß.

Blümelteich Mariendorf: Rückkehr von Flora und Fauna erwartet

Im Bezirksamt ist man guter Dinge, dass sich Flora und Fauna schnell wieder erholen und neu ansiedeln. Für den Umbau mussten Kleintiere und Fische umgesetzt werden. Nach der Fertigstellung werde das naturnahe Ökosystem wieder hergestellt. „Hier wird im Biotopbereich des Gewässers das Schilf wachsen und Brutplätze für Vögel bieten“ so Heiß weiter. „Gleichermaßen werden Insekten, Amphibien und Fische ihren Weg in dieses Ökosystem finden.“

Park und Teich sollen möglichst dem historischen Vorbild ähneln. Deshalb wird auch die in den 50er-Jahren durch die Vereinsnutzung in einen Natur- und Modellsegelverein getrennt. Dies soll nach der Fertigstellung auch wieder so sein. Der Blümelteich mit seinen etwa 12.800 Quadratmetern entstand ab 1938 als Modellboot-Teich. Seit mehr als einem Jahr wird im Mariendorfer Volkspark direkt am Mariendorfer Damm gebaut.