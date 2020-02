Schönebergs Regenbogenkiez hat mehrere Gesichter. Da wäre zum einen das des bunten Ausgehviertels mit unzähligen Bars und Clubs, die meisten bekanntermaßen auf homo- und transsexuelles sowie queeres Publikum ausgerichtet. Dann wäre da noch das des Wohnviertels – und ein dunkles. Raubüberfälle, Diebstähle, Drogenkriminalität. Besonders betroffen ist der Bereich um Fugger- Ecke Eisenacher Straße.

Angelika Schöttler (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, will in diesem vielschichtigen Gebiet ein Pilotprojekt starten. Ein Nachtbürgermeister und seine Helfer die Nachtlichter – zu erkennen an den weißen Jacken – sollen auf den Straßen Straftaten vorbeugen und schlichtend wirken. Im März geht es los.

Die Idee hat sich Schöttler in Amsterdam abgeschaut. Dort habe sich die Arbeit des „Night Mayor“ bereits bewährt. Auf einem Platz in einem beliebten Ausgehviertel, auf dem sich die Menschen in den Wochenendnächten regelmäßig zu Partys zusammenfinden, beziehen die Nachtbürgermeister Stellung.

Sie sind Ansprechpartner für die Feiernden, wirken deeskalierend und rufen die Polizei, wenn nötig. Auf dem Platz herrsche „tolle Stimmung“, berichtet Angelika Schöttler, die sich selbst vor Ort ein Bild davon gemacht hat. Ohne Aggressivität oder kriminelle Handlungen.

Regenbogenkiez in Schöneberg: „Nachtlichter“ ziehen in Teams durch die Straßen

Die Bezirksbürgermeisterin will diesen sanfteren Weg ebenfalls gehen. Zusätzlich zum koordinierenden Nachtbürgermeister sollen in Schöneberg auch Nachtlichter unterwegs sein. Im niederländischen Ausgehviertel Rembrandtplein als „Place Hosts“ bekannt, sollen sie im Regenbogenkiez in Zweiergruppen durch die Straßen um den sogenannten „Bürgerplatz“ an der Ecke der Fugger- und Eisenacher Straße ziehen.

Hintergrund: 13 Straftaten pro Tag im Regenbogenkiez in Schöneberg

In den Abend- und Nachtstunden ist dieser ein beliebter Drogenumschlagplatz. In den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag, je von 22 bis 4 Uhr, behalten sie die Gegend im Blick, sind Ansprechpartner und verständigen im Notfall die Polizei.

Denn in dem als tolerant geltenden Kiez häufen sich homophobe Übergriffe und Raubüberfälle. Das Viertel gilt als kriminalitätsbelastet. Bei Straftaten sollen sie als Zeugen fungieren. „Hinsehen, wo andere wegsehen“, lautet die Devise. Ein beliebtes Vorgehen bei Diebstählen im Kiez: Vor allem Männer würden durch „Antanzen“ versuchen, Wertgegenstände und Portemonnaies zu stehlen. Eingreifen sollen die Nachtlichter aber nicht.

An vielen Stellen, darunter am U-Bahnhof Nollendorfplatz, ist die Polizei regelmäßig unterwegs. In Zivil und Uniform. Und das solle auch so bleiben, sagt Angelika Schöttler. Sie ist aber davon überzeugt, dass mehr Polizeipräsenz die Stimmung zum Teil auch „hochschaukeln“ könne. Die Nachtlichter sollen deeskalierend wirken und arbeiten eng mit dem Team Nachtbürgermeister zusammen.

Nachtbürgermeister im Regenbogenkiez betreuen zentralen Infopunkt

„Am wichtigsten ist, dass sie den Kiez und die Gewerbetreibenden kennen“, so Schöttler. Denn die Nachtlichter haben auch eine Vermittlerfunktion zwischen Kneipen, Bars, Clubs und Hotels und den Anwohnern. Die Akzeptanz durch die Wirte sei eine zentrale Voraussetzung dafür, dass das Projekt gelinge, so die Bezirksbürgermeisterin. Ziel ist auch, das Viertel mit all seinen Akteuren zu versöhnen, Ausgehen und Wohnen miteinander zu vereinen. Denn viele Anwohner fühlen sich durch das aktive Nachtleben gestört.

„Wir können stolz sein auf dieses Viertel mit seinen vielen bunten Facetten“, sagt Schöttler. Der Regenbogenkiez solle sich aber nicht zu einer reinen Pilgerstätte für Touristen entwickeln. Sich anbahnende Konflikte etwa durch laut Feiernde sollen die Nachtlichter frühzeitig erkennen und schlichten.

Auf dem Platz an der Fugger- und Eisenacherstraße wird es einen zentralen Infopunkt in Form eines „Tiny Houses“, ein kleines Haus auf Rädern, geben. Geplant ist, es Anfang nächster Woche aufzustellen. Zu Beginn für zwei Stunden am Tag wird dort der Nachtbürgermeister als Ansprechpartner bereitstehen. So haben Anwohner, Wirte und Besucher eine Anlaufstelle bei Fragen und Problemen.

Anders als in Amsterdam wird es ein ganzes „Team Nachtbürgermeister“ geben. Es steht darüber hinaus mit den Mitarbeiterinnen der Bezirksbürgermeisterin aus der Stabstelle Dialog und Beteiligung im direkten Austausch und arbeitet eng mit Polizei und Ordnungsamt zusammen.

Schöneberger Regenbogenkiez: Projekt durch Fördermittel gedeckt

Das in Berlin einmalige Projekt ist zunächst für zwei Jahre angesetzt. Die Teams der Nachtlichter werden durch den Träger SI³ Unternehmergesellschaft gestellt, die im Bezirk bereits die Parkläufer im Nelly-Sachs-Park und Kleistpark bereitstellen. Dafür stehen in diesem Jahr 80.000 Euro zur Verfügung, die dem Bezirk über die kiezorientierte Gewalt- und Kriminalitätsprävention der Landeskommission Berlin gegen Gewalt bereitgestellt werden. Für 2021 ist eine Anschlussfinanzierung vorgesehen.

Das Team Nachtbürgermeister, das Mitarbeiter von Maneo (das schwule Anti-Gewalt-Projekt) besetzt wird, wird für die beiden geplanten Jahre mit jeweils 85.000 Euro aus Senatsmitteln unterstützt. Eine spezielle Ausbildung verlange der Bezirk von den Teams nicht.

Für den 19. März, 11 Uhr, ist der offizielle Kickoff geplant. Auf dem Platz an der Fugger- Ecke Eisenacher Straße werden Team Nachtbürgermeister und die Nachtlichter am neuen Kiezinfopunkt vorgestellt.