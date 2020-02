Mieter beschweren sich über Zustände in der Nahariyastraße

Typischer Häuserblock in der Nahariyastraße in Lichtenrade.

Defekte Aufzüge, Exkremente auf Spielplätzen: Mieter beschweren sich über die Zustände in der Nahariya-Siedlung in Lichtenrade.

Berlin. Als die Wohnblöcke in neutralem Grau in den 70er-Jahren gebaut wurden, boten die Wohnhäuser in der Nahariyastraße in Lichtenrade alles, was sich Städter wünschten. Günstige Mieten, gut geschnittene helle Zimmer, Platz für Familie. Heute wird die Nahariya-Siedlung als sozial problematisch eingestuft. Ein von Arbeitslosigkeit und vielen Menschen mit Migrationshintergrund geprägter Kiez. Noch dazu fühlen sich viele Anwohner von ihrer Hausverwaltung, der Ado Immobilien Management GmbH, im Stich gelassen. Zu wenig würde sich diese um Mieteranfragen kümmern, sagen Anwohner. Um Reinhart Kraft, Pfarrer i. R., haben Mieter einen Runden Tisch einberufen und konkrete Ziele entwickelt: Sie wollen, dass die gut 850 Wohnungen von einer städtischen Gesellschaft gekauft werden. Mehr als 400 Mieter haben dafür ihre Unterschrift gegeben. Am Freitag, nämlich beim Neujahrsempfang der SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg, wollen sie die Sammlung an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) übergeben.