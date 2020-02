Umstrittene Bäume an der Urania dürfen bleiben

Berlin. Seit mehr als einem Jahr ist das Kunstwerk „Arc de 124,5°“ auf dem Mittelstreifen vor der Berliner Urania auch eine Angelegenheit des Naturschutzes. Die Bezirksverordneten von Tempelhof-Schöneberg beschlossen, die Skulptur des französischen Bildhauer Bernar Vernet auf dessen Anregung besser sichtbar zu machen, indem einige der Platanen und eine Linde entfernt werden sollten. Ein Planungsbüro, das durch Haushaltsmittel finanziert wird, erarbeite derzeit Vorschläge, wie der Grünstreifen aufgearbeitet und im selben Atemzug auch das Kunstwerk mehr hervorgehoben werden könne.

Man wolle „nicht vorschnell irreparable Fakten schaffen“, hatten sich Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne), zuständig für Straßen- und Grünflächen, positioniert. Bis eine Lösung gefunden worden ist, werde kein Baum gefällt. Diese Lösung könne sich zunächst ausschließlich mit dem Kunstwerk beschäftigen, so Bezirksstadträtin Heiß.

Berliner Senat befürwortet die Umgestaltung des Areals an der Urania

Eine Umgestaltung des gesamten Areals, inklusive der Fläche mit Kunstwerk, Vorplatz an der Urania und den Straßenraum, sei in naher Zukunft nicht geplant, heißt es aus der Senatsumweltverwaltung. Dies werde allerdings von dieser sowie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung befürwortet, bislang gebe es aber keine konkrete Terminierung.

Laut des BVV-Beschlusses – eingebracht von SPD, CDU, FDP und AfD – sollten insgesamt acht Bäume entlang beider Seiten des schlanken, aber großen Metallbogens entfernt werden, um einen unverstellten Blick darauf zu ermöglichen.

Bäume an der Urania: Bürger, Politiker und Umweltverbände kritisierten die Fäll-Pläne

Dies sollte ursprünglich schon während der Pflegeperiode im vergangenen Jahr geschehen. Als die Pläne publik wurden, regte sich aber Protest von Bürgern, Politikern und Umweltverbänden gegen die Fällung. Gerade mit Blick auf die vielen Bäume, die die Stadt durch anhaltende Trockenheit einbüße, sei es frevelhaft, gesunde Exemplare für eine Skulptur zu entfernen, lautete einer der Vorwürfe.

Der Beschluss der Bezirkspolitiker sah außerdem Ersatzpflanzungen vor, um die gefällten Bäume auszugleichen. Dafür wollte der Künstler Vernet mit einer Finanzspritze aufkommen, was die Bezirksverordneten begrüßten. Geprüft durch das Rechtsamt ist der Bezirk aber zu dem Ergebnis gekommen, dass auf diese Geldleistung kein gesetzlicher Anspruch bestehe und dieser somit im Sinne einer Vorteilsnahme rechtswidrig wäre. Baumpflanzungen seien zudem grundsätzlich durch Haushaltsmittel zu finanzieren, heißt es weiter.

Da der Künstler selbst im vergangenen Jahr nicht mehr für eine Mitarbeit an einem Konzept zur Verfügung stand – und dies auch erst tun wolle, wenn die Bäume weg sind –, könne der Beschluss der BVV so also nicht umgesetzt werden, heißt es aus der Bezirksverwaltung. Dort habe man immer wieder Kontakt mit Vernets Galeristen.

Bäume an der Urania: Bezirk will mithilfe von Planern ein Pflegekonzept erarbeiten

Das Bezirksamt hätte aber einen schriftlichen Kompromissvorschlag der Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin für Stadtentwicklung Regula Lüscher erhalten. Laut dieses Vorschlags könnten zunächst nur zwei der Platanen entfernt werden, um den gewünschten Effekt zu erhalten und das Werk besser sichtbar zu machen. Bevor es dazu kommt, können sich die Fachgremien der Bezirksverordnetenversammlung zunächst darüber beraten und ein Pflegekonzept erstellen. Der bevorzugte Variante sollten dann auch Bürger und der Künstler unterstützen.

Das ganze Denkmal – ein Symbol für die deutsch-französische Freundschaft – zu versetzen, lehne der Senat ab. Ein Transport des Kunstwerks sei aufgrund seiner Größe nur schwer umzusetzen. Ein Vorschlag lautete etwa, den Kunstbogen auf die Wiese vor dem Reichstagsgebäude umzusetzen.

Die SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg hatte sich in einem Beschluss im Februar 2019 dafür eingesetzt, die Bäume auf Bitten des renommierten Künstlers fällen zu lassen. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde darüber diskutiert, ob man die Skulptur nicht besser versetze. Wenig später schlug die Grünen-Fraktion vor, die Platanen umzupflanzen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 2200 Unterschriften bei einer Petition gegen die Fällung der Bäume eingegangen. Heute sind es 4820 Unterschriften, die auf der entsprechenden Internetseite eingegangen sind.