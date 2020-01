Berlin. Eine Wohnanlage in Berlin-Mariendorf ging kürzlich an eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Die Gewobag hat die 36 Wohnungen sowie 18 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage im Hirzerweg 6 bis 8 von der Treucon Gruppe erworben. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Wohnfläche mit insgesamt 2793 Quadratmetern wechselte somit den Eigentümer. Die Wohnanlage wurde bereits 1992 im Zuge des sogenannten 1. Förderwegs des Landes Berlins realisiert. Sie gehörte einem Immobilienfonds, den die Treucon Gruppe in den vergangenen 25 Jahren betreut hat.

Treucon Gruppe: Potenzial für Rekommunalisierungen

„Wir empfinden es schlichtweg als wichtig, die wenigen ehemals geförderten Wohnanlagen, die es noch gibt, im fairen Wettbewerb zu versuchen, an städtische Gesellschaften zu veräußern, damit es für die Mieterinnen und Mieter langfristige Perspektiven gibt“, erklärt dazu Thomas Doll, Geschäftsführer der Treucon Gruppe Berlin. Man habe mit diesem Deal bewiesen, dass weiterhin Potenzial für Rekommunalisierungen bestehe. Seit Mitte der 90er-Jahre hat die Treucon Gruppe etwa 2500 Wohneinheiten für oder mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften errichtet, berichtet Doll weiter.

Die Gewobag will nun zunächst die Bewirtschaftung der Wohnungen übernehmen. Dann könne man auch etwas zu den Investitionsbedarfen und deren Umsetzungsmöglichkeiten sagen, heißt es vonseiten der Wohnungsbaugenossenschaft. Als landeseigenes Wohnungsbauunternehmen werde man bezahlbaren Wohnraum gewährleisten und sich an die im April 2017 geschlossene Kooperationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“ halten.

7800 Wohnungen gingen 2019 ins Gewobag-Portfolio

Für die Bestandsmieter ändere sich zunächst nichts, heißt es weiter. Über Mietanpassungen wollte man zunächst keine konkreten Angaben machen. Außer denen, dass man sich an den gesetzlichen Rahmen halten werde.

Im Jahr 2019 konnte die Gewobag mehr als 7800 Wohnungen in ihr Portfolio aufnehmen. Zu den größten Ankäufen gehörten etwa 5900 Wohneinheiten und 70 Gewerbeeinheiten in Spandau und Reinickendorf. Der Fokus liege aber auf dem Neubau. Mittelfristig plane man, etwa 15.000 neue Wohnungen zu bauen.

In Tempelhof-Schöneberg entstehen weitere 380 Wohnungen

In Schöneberg sollen zu Beginn dieses Jahres 71 Wohnungen in einem Wohn- und Geschäftshaus am Sachsendamm fertiggestellt werden. Unter den Hausnummern 67 bis 70 ist ein Fünfgeschosser mit Staffelgeschoss hinzugekommen. Die Wohnungen verfügen über ein, zwei oder vier Zimmer mit Wohnflächen zwischen 39 und 101 Quadratmetern.

Im Jahr 2019 konnte die Gewobag einen Wohnpark an der Mariendorfer Rathausstraße mit 73 Wohnungen fertigstellen. In diesem Jahr soll zudem der Startschuss fallen für den Bau von 211 Wohnungen in der Schöneberger Linse. Ein Jahr drauf soll es in der Kurmärkischen Straße Ecke Frobenstraße für 96 Wohnungen und in der Meraner Straße/Am Mühlenberg für 93 Wohnungen losgehen.