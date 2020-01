Wegen eines Stromausfalls in den Morgenstunden muss das Rathaus Tempelhof am Mittwoch geschlossen bleiben. Mitarbeiter und Bürger wurden wieder nach Hause geschickt.

Stromausfall im Rathaus Tempelhof: Heizung außer Betrieb

Gegen neun Uhr waren einzelne elektronische Geräte zwar wieder nutzbar. Allerdings blieb die Heizung außer Betrieb, die derzeit von Technikern überprüft wird. „Wir bedauern das sehr“, sagte Bezirksstadträtin Jutta Kaddatz (CDU), deren Abteilungen Bildung, Kultur und Soziales im Tempelhofer Rathaus untergebracht sind. Unter anderem Sozialamt und Bürgeramt befinden sich dort.

Am Mittwoch gebe es keine öffentlichen Sprechstunden, weshalb das Rathaus an diesem Tag nicht so stark frequentiert sei, so Kaddatz. Man hoffe, am Donnerstag wieder wie üblich öffnen zu können.

Stromausfall bereits im Januar - Ratten beschädigten Kabel

Bereits am 3. Januar habe es einen Stromausfall im Haus gegeben. Dabei konnten Kammerjäger Ratten als Übeltäter feststellen, die es in die alte Bausubstanz geschafft und Kabel beschädigt hatten. Vermutlich sind die Tiere auch diesmal Schuld an dem Ausfall. Genauere Informationen liegen noch nicht vor.