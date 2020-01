„Kein Haus weniger“ - Promis unterstützen linke Projekte

Berlin. Mit einer Unterschriftensammlung unterstützen Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturwelt die Berliner Initiative „Kein Haus weniger“, mit der alternative und nicht-kommerzielle Haus- und Kulturprojekte gegen ihre Verdrängung kämpfen. Im Oktober ging die Kampagne an den Start, am Montag präsentierten die Initiatoren die Sammlung der Unterschriften im Gartenhaus des Berliner Ensembles in Mitte. Unter den Vertretern bedrohter Projekte waren auch Mitglieder der Jugendzentren Potse und Drugstore in Schöneberg.

Sängerin Nina Hagen, Autorinnen wie Cornelia Funke, Sibylle Berg, Bini Adamczak und Elfriede Jelinek haben unterschrieben. Ebenso Musiker Max Herre, die Band Element of Crime und Regisseur Leander Haußmann. Unterstützen wollen auch Intendant Thomas Ostermeier von der Schaubühne und Regisseur René Pollesch, der schon bald die Intendanz der Berliner Volksbühne übernehmen wird. Hinzu kommen Autor Wladimir Kaminer, das Theater „Hebbel am Ufer“ und Rapperin Lady Bitch Ray. Joshi von der Band ZSK meldete sich per Videobotschaft, ebenso Bini Adamczak.

„Kein Haus weniger“: 140 Organisationen und Hausprojekte

Viele weitere Schriftsteller, Musiker und Kunstschaffende haben im Rahmen der Kampagne mitgemacht. Gefordert wird Bestandsschutz für Hausprojekte und Co., um diese vor dem teuren Verkauf und der Umgestaltung zu schützen. 140 Organisationen und Projekte machen die Kampagne inzwischen aus.

Das war 1 tolle (und rappelstvolle) Pressekonferenz von @keinhausweniger, den bedrohten Projekten und solidarischen Initiativen. Bis dato 84 Haus(-Projekte) & Kollektivbetriebe, 59 stadtpolitische Organisationen und 85 Kunst- und Kulturschaffende sagen: #KeinHausWeniger! pic.twitter.com/QvJR9f44RM — Syndikat bleibt! (@syndikat44) January 20, 2020

Auf der Internetseite zur Kampagne liest man: „Stadtmarketing, Ferienwohnungsplattformen und Immobilienkonzerne bedienen sich der Berliner Subkultur des widerständigen und alternativen Lebens für den Verkauf eines rebellischen Images.“

Mehr als ein Dutzend Projekte derzeit von Verdrängung bedroht

„Mehr als einem Dutzend Orten droht derzeit das Ende“, sagt Marian Koyne von „Kein Haus weniger“. Man wolle mit der Aktion einen Schulterschluss mit dem „etablierten Teil aus Kunst und Kultur“ demonstrieren. Die Unterstützung im Hintergrund, man möchte sie nun auch nach außen tragen, sagt Koyne. „Es handelt sich um einen zentralen Bestandteil der Kultur, um den wir hier kämpfen.“ Man fordere, Bürger bei zentralen Bauvorhaben mehr zu beteiligen sowie eine Änderung des Gewerbemietrechts und die Aussetzung aller derzeitigen Zwangsräumungen. Es stehe viel auf dem Spiel.

Wie viel, das spüren immer mehr Hausprojekte wie etwa die Jugendzentren „Potse“ und „Drugstore“. Seit mehr als einem Jahr halten Mitglieder von „Potse“ die Räume, für die man ihnen nach dem Verkauf des Hauses den Mietervertrag kündigte, besetzt. Der Räumungsprozess am 8. Januar, den der Bezirk Tempelhof-Schöneberg angestrengt hatte, wurde unterbrochen. Am 10. Juni soll es die Urteilsverkündung geben, teilen Mitglieder am Montag mit.

Liebig34 Ende Januar vor dem Landgericht in Moabit

Projekte wie diese seien umso relevanter, je mehr die Gesellschaft politisch nach rechts rücke, sagt Soso vom Drugstore. „Das Land Berlin hat nun die Möglichkeit, uns zu unterstützen.“ Auch anderen stehen Gerichtsverhandlungen bevor.

Am 30. Januar wird der Prozess um das anarchisch-queer-feministische Hausprojekt Liebig34 vor dem Landgericht fortgesetzt. Viele der Projekte sind während der Hausbesetzerzeit in den 70er- bis 90er-Jahren entstanden und inzwischen legalisiert. Dem seit 1990 besetzten Haus an der Köpenicker Straße 137 droht ebenfalls der Verkauf. Dementsprechend entschlossen klang der Schlachtruf am Montag: „Wer Köpi kauft, kauft Ärger.“

Initiative „Bucht für alle“ am Mittwoch im Abgeordnetenhaus

Vertreten waren auch Mitglieder der Kreuzberger Kiezkneipe „Meuterei“, der Neuköllner Kneipe „Syndikat“, die gegen den verlorenen Räumungsprozess in Berufung gehen will, dem Hausprojekt Rigaer78, der Gruppe „Staub zu Glitzer“, die sich hinter der geplanten Inszenierung „B6112“ an der Berliner Volksbühne verbirgt sowie Vertreter der Initiative „Bucht für alle“.

Mit 35.000 gesammelten Unterschriften wehren sich die Initiatoren gegen die Bebauungspläne für die Rummelsburger Bucht in Lichtenberg. Das Großprojekt sieht den Bau eines Komplexes von Wohnungen, Büros, Gewerbe und einem kommerziellen Freizeitpark „Coral World“ vor. Am Mittwoch werden Vertreter ihre Forderungen im Abgeordnetenhaus vortragen. Der rot-rot-grüne Senat muss sich erneut damit befassen.

Club „Rummels Bucht“ soll Freizeitpark weichen

Mit dem Neubauprojekt verschwinden würde der Musikclub „Rummels Bucht“, zu dem auch ein Biergarten gehört. Vor ein paar Tagen habe man die ersten Gebäude abreißen lassen, darunter Werkstätten und Proberäume, berichten Mitglieder der Initiative am Montag. Wird das Projekt wie geplant umgesetzt, muss der Club bis September ausgezogen sein.

Die Liste der verschwundenen Clubs wächst stetig. „Griessmühle“ in Neukölln sowie Sage- und Kitkat-Club in Mitte drohen dasselbe. Am Dienstag trifft sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit den Investoren für das Areal der „Griessmühle“. Doch es gibt auch Positiv-Beispiele, wie Lutz Leichsenring von der Clubcommission berichtet. Für das alternative Projekt „Schokoladen“ in Mitte konnten Ersatzräume gefunden werden. Ebenso für den Schwulenclub „Schwutz“ und den Musikclub „Yaam“.

Clubcommission unterstützt nicht-kommerzielle Projekte

Hoffen lassen auch die Pläne des neuen Eigentümers einer Immobilie in Mitte, in das Tanz- und Veranstaltungslokal „Clärchens Ballhaus“ untergebracht ist. Ein neuer Betreiber soll her, der das Kulthaus weiterführt.

Die Clubcommission, ein Zusammenschluss von Berliner Clubs, wolle sich mit den nicht-kommerziellen Projekten solidarisieren, sagt Lutz Leichsenring. Mit 20 Jahren Erfahrung wolle man bedrohten Häusern zur Seite stehen. Der Druck auf die wenigen noch freien Flächen in der Stadt steige zunehmend, sagt Leichsenring. Das sehe er auch den Kaufangeboten, die es immer wieder für Club-Immobilien in der Stadt gibt. Aber: „Berlin ist eine rebellische Stadt“, sagt Leichsenring. Man gebe so schnell nicht auf.