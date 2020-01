"Potse"-Prozess unterbrochen - Anwälte verlassen Gericht

Weil der Richter den Befangenheitsantrag für unzulässig erklärte und weiter verhandeln wollte, haben Vertreter des autonomen Jugendzentrums „Potse“ am Mittwoch den Verhandlungssaal kurzerhand verlassen. Am Mittwoch hatte der Räumungsprozess gegen den traditionsreichen Jugendverein unter strengen Sicherheitsvorkehrungen am Amtsgericht Tiergarten begonnen – und wurde schon nach Kurzem unterbrochen.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hatte im März vergangenen Jahres gegen den Verein „Potse“ geklagt, weil dieser auch ein Jahr nach der offiziellen Kündigung des Nutzungsvertrages für die Räume in der Potsdamer Straße in Schöneberg das Gebäude noch immer besetzt hält. Die Mitglieder wollen erst räumen, wenn sie für ihr Vereinskonzept angemessene Alternativräume bekommen. Für Konzerte und Bandproben, eine laute Nutzung also, kann ihnen der Bezirk bis heute kein Angebot unterbreiten. Das eng befreundete Kollektiv Drugstore hatte die Räume fristgerecht verlassen. „Potse“-Vertreter verließen den Saal Die Verteidigung von „Potse“ begründete den bereits zweiten Befangenheitsantrag gegen den Richter damit, dass dieser eine Sicherheitsverfügung für den Prozess erlassen hatte und Jugendliche damit ausgeschlossen habe, sagte „Potse-Rechtsanwalt Lukas Theune. Bei einem Prozess gegen ein Jugendzentrum sei das inakzeptabel. „Sie sehen gar nicht, um wen es hier geht“, so der Verteidiger in Richtung des Richters während der Verhandlung. Die "Potse"-Vertreter kündigten daraufhin an, nicht weiter an der Verhandlung teilzunehmen und verließen den Saal. Weil im Amtsgericht höhere Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet Unterstütze der Jugendzentren Potse und Drugstore bei der musikalischen Kundgebung in der Turmstraße in Moabit.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer werden können, wurde der Zivilprozess vom Landgericht ins Amtsgericht verlegt, teilte Gerichtssprecherin Lisa Jani mit. Der Einlass der 30 zugelassenen Zuhörer von "Potse und Drugstore" und der Presse fand unter strengen Personen- und Taschenkontrollen statt. Kundgebung des Jugendzentrums „Potse“ vor Gericht Während im Gerichtsgebäude verhandelt wurde, wurde draußen Musik gemacht. Die links-autonome Szene hatte eine friedliche Kundgebung mit Bühne und Live-Auftritten vor dem Gerichtsgebäude in der Turmstraße organisiert. Während im Inneren verhandelt wurde, wurde draußen Punkrock gespielt. Etwa 50 Unterstützer nahmen an der Kundgebung teil. Unterstützt wurden sie auch von Vertretern des Drugstore.