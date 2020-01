„Potse“ plant Kundgebung vor Prozess

„Potse“-Mitglieder besetzen noch immer Räume in der Potsdamer Straße 180.

Die Verhandlung zwischen Bezirk und Jugendzentrum findet an diesem Mittwoch im Amtsgerichtssaal 500 statt.

An diesem Mittwoch könnte sich entscheiden, wie es mit dem Schöneberger Jugendzentrum „Potse“ weitergeht. Dann findet der Prozess im Amtsgericht Tiergarten statt. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat geklagt, nachdem Mitglieder des „Potse“-Kollektivs auch nach der Kündigung des Nutzungsvertrags die Schlüssel nicht herausgegeben hatten. Seit einem Jahr halten sie die Räume in der Potsdamer Straße 180 in Schöneberg besetzt.