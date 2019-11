Das Kochhaus in Schöneberg heißt jetzt Viani. Am 23. November wurde das Geschäft eröffnet.

Nach der Insolvenz des Berliner Unternehmens Kochhaus gibt es am Standort Schöneberg einen neuen Namen und ein neues Konzept.

Berlin. Neuer Name, neues Konzept, neue Innenausstattung – am Standort des ehemaligen Kochhauses Schöneberg hat sich einiges verändert. Nach kurzer Schließzeit wegen Umbauarbeiten hat dort am Sonnabend „Viani“ eröffnet, ein Geschäft mit italienischen Lebensmitteln und integriertem Café.