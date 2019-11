Am Montagabend wird am Tempelhofer Damm wieder die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet.

Lichter an Weihnachtsbeleuchtung am Tempelhofer Damm wird eingeschaltet

„Lights on“ heißt es am Montag am Tempelhofer Damm. Die Initiative der Gewerbetreibenden will die Geschäftsstraße wieder mit Weihnachtsbeleuchtung aufhübschen. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) wird die Lichter am Montagabend vor dem Karstadt Tempelhof anschalten und läutet damit auch offiziell die Adventszeit ein.