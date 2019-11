Hunde in Tempelhof-Schöneberg: Verein Inselhunde verliert den Hundeauslaufplatz

Nach 13 Jahren verliert der Verein „Inselhunde“ nun seinen Hundeauslaufplatz am Tempelhofer Weg in Schöneberg. Der Bezirk hat den Nutzungsvertrag zum 30. September gekündigt. Das Gelände darf nun nicht mehr betreten werden.

Grund ist der Bedarf der benachbarten Luise-Wilhelm-Teske-Schule einen Teil des Grundstücks für die Erweiterung und Sanierung ihrer Sporthalle zu nutzen. Laut Bezirk sollen die Arbeiten im November beginnen. Dass auch der nahe gelegene Euref-Campus Interesse an einem Teil des Grundstücks angemeldet habe, davon wisse man im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nichts.

Noch ist aber nicht alles verloren. Es bestehe die Option, dass der Verein ab Ende 2020, also nach Beendigung der Bauarbeiten, einen Teil des etwa 9000 Quadratmeter großen Grundstücks für ein weiteres Jahr nutzen dürfe. „Dies kann aber heute noch nicht abschließend zugesagt werden“, so Jörn Oltmann (Grüne), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bauen.

Hundeauslaufflächen im Bezirk kaum vorhanden

Für die gut 400 Vereinsmitglieder und ihre Tiere ist dies ein herber Verlust. Am vielbefahrenen Sachsendamm und in der Nähe des S-Bahnhofs Schöneberg gelegen, stellt die großzügige Fläche mit Bäumen und Büschen geradezu eine Oase dar.

Der Verein existiert quasi wegen des Hundeplatzes. Andere Auslaufflächen für Hunde im Bezirk sind rar gesät. Ausweichmöglichkeit bietet lediglich die Hundewiese auf dem Tempelhofer Feld.

Auch für Nana, die Hündin von Michael Sandmann, gibt's kein Spiel mehr auf dem Hundeplatz

Foto: Julia Lehmann

Dementsprechend viele enttäuschte Gesichter trifft man am Hundeauslauf derzeit an. Bei einem Besuch des Platzes in dieser Woche stehen drei Frauen mit drei Hunden vor verschlossenem Tor.

Wohin sie nun sollen, damit sich ihre Hunde austoben können, wissen sie nicht, sagen sie. Nicht bei allen hat sich die Nachricht schon herumgesprochen. Vereinsvorsitzender Michael Sandmann, der selber mehrfach in der Woche mit Hündin Nana kam, bemüht sich, auf der Internetseite des Vereins über die aktuellen Entwicklungen des Platzes zu informieren.

Michael Sandmann: „Wir würden auch den kleinsten Streifen nehmen.“

Es sei klar gewesen, dass der Hundeplatz irgendwann wegmüsse, sagt er. „Aber für jeden geschlossenen Platz sollte auch ein neuer geschaffen werden“, sagt Sandmann. Im Bezirksamt hat man ihm aber schon signalisiert, dass es schlicht keine Grundstücke gebe, die sich dafür eignen würden. „Wir würden auch den kleinsten Streifen nehmen.“

Er wolle bei den Behörden weiter Druck machen. Man brauche dringend eine Zusage, dass langfristig ein Platz gefunden werden kann. Denn: Hier können sich nicht nur Stadthunde endlich mal so richtig austoben und sind dadurch ausgeglichener.

„Für manche Menschen bedeutet der Platz alles“, sagt Michael Sandmann. Menschen mit Behinderung, Blinde und Alte würden den Platz regelmäßig nutzen – für sie sei es wichtig, den Platz zu Fuß erreichen zu können. Unternehmer bis Hartz IV-Empfänger kommen hier zusammen. Es sei ein Ort der Begegnung, sagt Sandmann. Regelmäßig Jahr wurden Feste gemeinsam gefeiert.

Auch für Michael Sandmann selbst – und natürlich Hündin Nana – ist der Platz wichtig. Viele Freunde habe er auf dem Hundeplatz gefunden. „Der Platz ist ein Teil meines Lebens“, sagt der 59-Jährige. Ein anderes und wahrscheinlich teureres Grundstück zu mieten, sei auch aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten des Vereins kaum realistisch. Der Verein lebe ausschließlich von den Mitgliedsbeiträgen.