Im vergangenen Jahr griff schon einmal ein Notfallprogramm. Beinahe monatlich musste der Regionale Sozialdienst des Jugendamts in Tempelhof-Schöneberg in allen Regionen Schließzeiten verkünden. Erneut führen Bearbeitungsrückstände dazu, dass vereinzelt Behördenstellen zeitweise schließen müssen.

In Lichtenrade und Marienfelde, Briesingstraße 6, muss der Regionale Sozialdienst am Montag und Dienstag schließen. Für Publikumsverkehr und telefonische Anfragen bedeutet dies, dass Anfragen nicht entgegen genommen werden. In Tempelhof und Mariendorf, Strelitzstraße 15, bleibt der Regionale Sozialdienst eine ganze Woche lang geschlossen. Vom 25. bis 29. November ist dort niemand erreichbar.

Für die Region Mitte (Tempelhof-Mariendorf) werde das gesamte nächste halbe Jahr, voraussichtlich ein Mal im Monat, eine solche Schließzeit nötig, sagt Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD). Der Bezirk begründet die Schließzeiten damit, dass Rückstände bei Kostenübernahmen, Fachdokumentationen oder Berichterstattungen an das Familiengericht aufgearbeitet werden müssen. „Die Personalsituation in dieser Region hat sich nach einer deutlichen Entspannung im Frühjahr 2019 erneut verschlechtert“, so Schworck.

Personalakquise gelingt nicht schnell genug

Bis Jahresende werden voraussichtlich neun Stellen unbesetzt sein. Für die Jugendamt-Mitarbeiter bedeutet das, dass sie erheblich mehr Fälle in ihrer Verantwortung haben. Der Bezirk will sich kontinuierlich um Personal bemühen, eine weitere Stellenausschreibung sei bereits initiiert, sagt Schworck. Personal zu gewinnen, gelinge aber nicht so schnell wie nötig.

Der Regionale Sozialdienst berät Eltern und Kinder in Fällen, in denen diese nicht mehr weiter wissen und Unterstützung benötigen. In seinem Verantwortungsbereich liegen auch Fälle von Kindeswohlgefährdung. Während der Schließzeiten bleibt der Notdienst zur Gewährleistung des Kinderschutzes unter Tel. (030) 90277 5555 (8 bis 18 Uhr) erreichbar.