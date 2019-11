Die Berliner Bäderbetriebe (BBB) wollen kräftig in ihre Schwimmhallen investieren. Ein Blick auf die Investitionspläne hat die Linksfraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg allerdings stutzig gemacht. Geht es nach den Bäderbetrieben, könnten drei von fünf Schwimmbädern im Bezirk in den kommenden Jahren umfangreiche Sanierungen bevorstehen. Linksfraktion und Schwimmvereine fürchten nun, dass über Jahre Schwimmbäder im Bezirk wegfallen.

Insbesondere der gesetzliche Schwimmunterricht der Schulen sowie der Sportbetrieb der Vereine könne dann nicht mehr sichergestellt werden, heißt es in einem Antrag der Linken, der der BVV in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch (20.11., 17 Uhr) vorgelegt werden soll.

Die Fraktion fordert deshalb, dass der Bezirk zusammen mit der Senatsverwaltung und den BBB frühzeitig ein Konzept darüber erarbeitet, wie die Versorgung während der möglichen Schließzeiten gewährleistet werden kann. „Der Antrag zielt entsprechend auf die Zusammenarbeit bei der Findung und Schaffung von Ersatzflächen fürs Schwimmen“, sagt Katharina Marg, Bezirksverordnete der Linken und Mitglied im Sportausschuss.

Die Fraktion bezieht sich auf einen Bericht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom September. Dieser enthält auch eine Übersicht über notwendige Investitionen für den Zeitraum 2017 bis 2027. Bereits fest steht, dass in Mariendorf ein neues Kombibad gebaut wird. Der bisherige Bau aus dem Jahr 1976, bestehend aus Halle und Sommerbad, soll komplett abgerissen und am selben Standort neu gebaut werden.

An drei Schwimmhallen könnte gebaut werden

Die Linksfraktion möchte für das Bad im Ankogelweg erreichen, dass zuerst der Neubau errichtet wird, bevor die bestehende Halle abgerissen wird. Das soll eine lückenlose Nutzung garantieren. Die Arbeiten an dem etwa 32 Millionen kostenden Projekt sollen frühestens 2022 beginnen. Gleichzeitig solle geprüft werden, ob eine Traglufthalle nach Weddinger Vorbild auch für Tempelhof-Schöneberg infrage kommt. Dort schützt eine Haube das Freibad des Kombibads in der Seestraße, wodurch dieses auch im Winter nutzbar wird.

Für die Sport- und Lehrschwimmhalle am Schöneberger Sachsendamm, in der neben freiem Schwimmen vor allem Schwimmkurse angeboten werden, könnten laut des Berichts Investitionen im Zeitraum 2020 bis 2022 in Höhe von 15 Millionen Euro in die denkmalgerechte, energetische Sanierung fließen. Für den Neubau des Stadtbads Tempelhof in der Götzstraße, der im Zuge des Stadtumbauprojekts Neue Mitte Tempelhof entstehen soll, sind laut Antrag der Linken Schließungen vor allem in den Jahren 2024 und 2025 zu erwarten.

Noch in der Fertigstellung ist das Stadtbad Schöneberg Hans Rosenthal in der Hauptstraße 39. Seit Juni wird dort grundhaft saniert. „Das Stadtbad Schöneberg wurde statisch ertüchtigt, indem Beton saniert und Stahlträger des Tragwerks teilweise ersetzt worden sind. Diese Baumaßnahme war dringend nötig, da durch kleine Risse im Mauerwerk des Gebäudes Wasser eingedrungen war und so den Beton und damit die Statik des Gebäudes geschädigt haben“, erklärt Oloew.

Sollte das Bad eigentlich im November wieder eröffnet werden, lautet der neue Termin nun 2. Dezember. Die Arbeiten an der vor zehn Jahren stillgelegten Sauna dauern dagegen länger. Sie werden erst 2020 in Betrieb genommen.

Investitionen hängen von Senatszuschüssen ab

Ob tatsächlich ausreichend Geld zur Verfügung stehen wird, sei bislang offen, sagt Matthias Oloew, Unternehmenssprecher der Berliner Bäderbetriebe. Der Berliner Senat müsse zuerst seinen Doppelhaushalt beschließen. „Von dessen Zuschüssen sind die Berliner Bäderbetriebe abhängig“, so Oloew.

Die aufgelisteten Investitionen würden daher nur den Wunschkatalog der BBB darstellen. Der Sanierungsbedarf der Berliner Bäder ist hoch. Jahrelang wurde kaum investiert. Aktuell beläuft sich der Investitionsstau auf etwa 170 Millionen Euro.

„Die Situation, als schon einmal zwei Bäder in der Finckensteinallee und der Lipschitzallee wegfielen, soll sich so keinesfalls wiederholen“, zieht Katharina Marg Beispiele aus den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Neukölln heran. Sie und ihre Fraktion kritisieren die fehlende Absprache mit den Nutzern, darunter sind viele Sportvereine und Schulen.

Gut 6,8 Millionen Schwimmbad-Besuche im Jahr 2018

Auch dort hat man Sorge. Jürgen Peters, Vorsitzender des Schwimmvereins BSV Friesen, fürchtet, dass es über Jahre im Süden des Bezirks keine nutzbaren Schwimmhallen gibt. Sein 1150 Mitglieder zählender Verein nutzt vor allem das Kombibad Mariendorf, ist aber auch im Stadtbad Tempelhof und der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg anzutreffen. „Wir erwarten, dass die Bäderbetriebe uns Lösungen vorschlagen“, sagt Peters.

Etwa 6,8 Millionen Besuche haben die Bäderbetriebe in all ihren Schwimmhallen für 2018 zu verbuchen. Tendenz steigend. Davon sind 1,2 Millionen Besuche den Vereinen, eine knappe Million Schulen und 91.000 Kitas und Horteinrichtungen zuzuschreiben.