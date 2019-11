Ponyhof sucht nach passender Bleibe

Berlin. Weil Wohnungen auf dem Gelände ganz im Süden Tempelhofs entstehen soll, muss der Ponyhof „Zu den flotten Hufen“ in Marienfelde früher oder später umziehen. Im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwochabend haben Bezirksamt und Ausschussmitglieder noch einmal betont, dass sie das Engagement unbedingt erhalten wissen wollen.

Wenn auch an einem anderen Platz. „Das gesamte Bezirksamt wertschätzt die Arbeit des Clubs“, sagte Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne). Ende November werde es ein Gespräch mit den Berliner Wasserbetrieben geben, die im Schichauweg ganz in der Nähe des jetzigen Standorts im Lichterfelder Ring Grundstücke besitzen, so Oltmann.

Eine Verschiebung des Hofs auf demselben Grundstück sei nicht möglich. Die Fraktion der Linken hatte sich mit einem Antrag um den Verbleib des Hofs auf dem Grundstück bemüht. Dafür sollte, gehe es nach der Fraktion, der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Antrag wurde mehrheitlich von den Mitgliedern abgelehnt.

Grundstück wird für Wohnungen benötigt

Der Bezirk will das Grundstück für den Wohnungsbau nutzen. Die landeseigene Degewo plant, auf dem Gelände 320 Wohnungen bauen zu lassen. Darüber hinaus soll dort eine Unterkunft für geflüchtete Menschen entstehen. Dringend notwendiger Wohnraum also, so Jörn Oltmann. Dafür gab die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen eine Änderung des Flächennutzungsplans in Auftrag. Auch ein kleines Birkenwäldchen ist davon betroffen und müsste für das Neubau-Projekt weichen. Das gefällt nicht jedem: Die Initiatoren der Petition „Für Wälder und Natur statt noch mehr Beton“ wehren sich gegen das Vorhaben. Stand Donnerstag hatte die Petition 2772 Unterstützer.

Cordula Frohoff vom Verein „Flotte Hufe“ berichtete dem Ausschuss am Mittwoch von der Arbeitsweise des Hofs und welcher Aufwand durch einen Umzug zu erwarten ist. Auf dem Hof lernen Kinder das Reiten und den gewissenhaften Umgang mit den Tieren. Der ehrenamtliche Verein ermöglicht explizit Familien mit niedrigem Einkommen ein Zusammensein mit den Tieren.

Der Hof ist im Umkreis beliebt. Deshalb ist es allen Beteiligten wichtig, dass der neue Standort nicht in weiter Ferne ist. Neben den Tieren, die umziehen müssen, müsse auch eine Reitbahn neu angelegt werden sowie Unterstände und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Kinder gebaut werden.

Offen ist außerdem, wer einen Umzug des Ponyhofs bezahlt

„Uns allen ist klar, dass es auf jeden Fall zum Umzug kommen wird“, sagt Nadine Podpeskar, erste Vorsitzende des Vereins. „Aber eigentlich wollen wir bleiben.“ Der Verein stehe dem Wohnbauprojekt keineswegs im Weg, aber wehmütig sei man schon. Nadine Podpeskar hat schon mal einen Blick in die mögliche Zukunft geworfen: Bis zum Grundstück im Schichauweg wären es viereinhalb Kilometer, sagt sie.

Für viele der kleinen Vereinsmitglieder sei das schon zu weit, um den Hof allein aufzusuchen. Besonders schwierig: Bei dem Gelände stünde Pferden und Reitern nur ein Hektar zur Verfügung. Bisher sind es 1,7 Hektar. Der Verein habe sogar auf eigene Faust in den Nachbarbezirken nach passenden Grundstücken gesucht. Bislang allerdings ohne Erfolg.

Offen bleiben musste zunächst auch, wer den Umzug des Vereins finanzieren soll. „Als Verein ist es uns nicht möglich, den Umzug selbst zu finanzieren“, so Nadine Podpeskar. Als gemeinnütziger Verein fließt jeder Cent sofort in Tiere und Kinder.