Vier von sieben Wochenmärkten im Bezirk machen Verlust

Sieben Wochenmärkte leistet sich Tempelhof-Schöneberg an unterschiedlichen Plätzen. Nicht alle davon bringen dem Bezirk tatsächlich auch ein wirtschaftliches Plus. Das ist nur zu rechtfertigen, indem gut laufende Märkte wie die am Winterfeldtplatz, Wittenbergplatz oder der an der Crellestraße andere, defizitäre mittragen. Einige Märkte bringen für den Bezirk Minus, weil die Kosten für deren Einrichtung nicht mehr durch die Standgebühren wieder reinzuholen sind.

Laut des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg wiesen 2018 vier Wochenmärkte einen Fehlbetrag auf: Der Markt am Breslauer Platz hatte ein Minus von 16.296 Euro, der an der Waldsassener Straße eines von 22.101 Euro. Beim Markt am Mariendorfer Damm sind es sogar 24.333 Euro Verlust, bei dem auf dem John-F.-Kennedy-Platz vor dem Schöneberger Rathaus mehr als 30.280 Euro.

Ein Plus erreicht hat der Markt am Wittenbergplatz mit 11.310 Euro im Jahr 2018 und der Markt in der Crellestraße mit 23.622 Euro. Besonders gut läuft der Markt am Winterfeldtplatz. Im vergangenen Jahr konnte dort ein Überschuss von rund 80.068 Euro erwirtschaftet werden. Nur so lässt sich das Minus der anderen Plätze ausgleichen. Insgesamt bedeutete dies für den Bezirk ein kleines Plus von knapp 21.990 Euro im Jahr 2018. 2017 ging der Bezirk sogar mit einem Minus in Höhe von rund 48.049 Euro aus dem Marktjahr heraus. Ein Jahr davor mit einem Gewinn von 74.810 Euro.

Bei Gebühren zwischen 9 und 12,50 Euro pro drei Meter langem Stand sind diese Beträge über das Jahr nicht leicht zu erreichen, denn vor allem an Wochentagen ist die Zahl der Händler auf vielen Märkten zusammengeschrumpft. Viele sagen, das Geschäft lohne sich kaum noch.

Preisdruck der Discounter macht es Händlern schwer

Auf dem Markt vor dem Schöneberger Rathaus verkauft auch Horst Siegeris. Vor 30 Jahren gründete er einen Obst- und Gemüsehof in Glindow bei Werder (Havel). An fünf Tagen in der Woche findet man ihn oder seinen Sohn Stephan auf Märkten in Schöneberg.

„Wir wollen den Verbraucher nicht verarschen“, sagt Horst Siegeris. Er berichtet von Täuschungen in der Lebensmittelbranche, etwa in Bezug auf das Bio-Siegel oder der Herkunft. So etwas gebe es auf seinem Hof nicht, sagt er, und gibt sich selbstbewusst. Geschmacklich könne Supermarkt-Ware nicht mit der seines Hofs mithalten.

So wie Generationen vor ihm ist auch sein Sohn Stephan Siegeris in das Geschäft eingestiegen. Heute baut die Familie 100 verschiedene Sorten Tomaten, 44 Apfelsorten, acht Sorten Pflaumen und acht Sorten Salat an. Ein mühseliges Geschäft, sagen beide. Der Preisdruck der Discounter macht ihre Arbeit zunehmend schwerer.

Unterschiede in Qualität und Geschmack schlagen sich im Preis nieder

Gleichzeitig ist es nicht immer leicht, Obst und Gemüse an den Mann oder die Frau zu bringen. Nicht jeder hat Verständnis dafür, dass jeder Blumenkohl, jeder Kohlrabi oder Apfel mehr kosten muss als im Discounter, da er von Hand angepflanzt und geerntet wird. Um für Qualität und Geschmack seiner Ware zu werben, lassen die Siegeris’ seine Kunden vorab probieren. „Wir entwickeln uns doch sonst zu einer geschmack- und geruchlosen Gesellschaft“, sagt Horst Siegeris.

Der Stand vor dem Rathaus hat viele Stammkunden. An vielen Tagen mangelt es aber an der Laufkundschaft. Gerade unter der Woche. An den Wochenenden laufe das Geschäft besser. Der Familie Siegeris kommt zugute, dass sie auf dem Markt vor dem Rathaus meist die einzigen mit ihrem Obst- und Gemüseangebot sind.

Nachwuchssuche häufig schwer

Auf dem John-F.-Kennedy-Platz steht dienstags und freitags auch immer der Wagen der Bäckerei Mälzer. Verkäuferin Martina Wüstenhain hält von Brot und Brötchen über süße Backwaren und Kuchen alles bereit. Nach acht Jahren habe das Unternehmen zum ersten Mal die Preise erhören müssen, sagt sie. Seit 14 Jahren arbeitet sie für die Bäckerei. „Früher war bis zum Standesamt alles voller Händler“, sagt sie. Heute, gerade dienstags, sind es nur eine Handvoll. „Macht schon traurig“, so die Verkäuferin.

Ob Bäcker oder Obsthändler, sie haben noch ein grundsätzliches Problem: Nachwuchs zu finden, scheint fast unmöglich. Die körperlich schwere Arbeit des Gärtners, sagt Horst Siegeris, sei bei jungen Leuten nicht gerade begehrt. Auch bei Klaus Mälzer, der den Bäckereibetrieb 1986 übernommen hat, ist die Nachfolge noch nicht geklärt. Er sagt: „Den Umsatz von damals kann man heute nicht mehr machen.“ Traurig wirkt er trotzdem nicht: „Die Arbeit auf dem Markt macht Riesenspaß.“

Alle Marktzeiten sind auf der Internetseite des Bezirksamt zu finden.