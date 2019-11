Autor Abbas Khider liest am Freitag bei CrossKultur

Berlin. Die interkulturelle Veranstaltungsreihe CrossKultur des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg will eine Plattform für gelebte Diversität und Teilhabe sein. Mit etlichen Veranstaltungen vom 15. November bis 13. Dezember an verschiedenen Orten, darunter Lesungen, Konzerte, Gespräche, Performances, Ausstellungen und Workshops, sollen Interessierte diese Prinzipien erleben können. Beim Auftakt am Freitag liest der deutsch-irakische Autor Abbas Khider aus seinem Buch „Deutsch für alle“ – gleichermaßen Lehrbuch und Satire.

Musik kommt von der Leo-Kestenberg-Musikschule. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) und Kulturstadträtin Jutta Kaddatz (CDU) leiten die vierwöchige Veranstaltungsreihe ein. Beginn ist 17 Uhr. Da die Teilnahme begrenzt ist, bittet der Bezirk, sich vorher anzumelden: museum@ba-ts.berlin.de. Alle Veranstaltungen der Reihe sind stets kostenlos. „In Tempelhof-Schöneberg ist über Jahrzehnte eine kulturelle Vielfalt gewachsen, die unser Zusammenleben bestimmt und das Alltagsbild im Bezirk prägt.“ So beginnt der Prolog des allerersten Programmhefts von CrossKultur. Das war 2009, ist also elf Jahre her. Dieser Satz beschreibt den Bezirk noch heute. Und genau an diese Interpretation dieser Berliner Region knüpft die diesjährige Reihe von CrossKultur an. CrossKultur verabschiedet sich am 13. Dezember im Rathaus Schöneberg Kunst und Kultur nutzen, um Fragen zu stellen und den Dingen ihren Raum zu geben, dieser Möglichkeit bedienen sich die Veranstalter von CrossKultur. Denn: „Populistische Einstellungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland zunehmend verbreitet“, heißt es im aktuellen Programmheft. Darin sind alle Veranstaltungen und Orte zu finden. Anliegen ist es deshalb für ein solidarisches, vielfältiges und inklusives Zusammenleben einzutreten und dafür zu werben. Mit einem Rückblick am 13. Dezember entlassen Irene von Götz, Leiterin des Fachbereichs Kunst, Kultur und Museen, und Lisa Rüter, Integrationsbeauftragte des Bezirks die Besucher dann in die Vorweihnachtszeit. Wieder im Rathaus Schöneberg, diesmal aber um 19 Uhr im Luise-Schröder-Saal.